Luke Evans: "Los vampiros tienen poderes casi como los de los superhéroes"

"Contar una historia tan antigua y de un personaje tan famoso da miedo", confiesa Luke Evans nada más sentarse. Lo disimula bien, porque en la entrevista ha demostrado que tiene su papel cogido por los cuernos, o mejor dicho por los colmillos. Antes de llegar este viernes a las pantallas para encarnar a uno de los clásicos de la literatura y del cine, el actor está dispuesto a contarnos un poco más de Vlad El empalador, el personaje que representa en la ficción pero que en la historia real fue "líder, rey, padre y marido". Y vampiro, una criatura casi "con poderes de superhéroe".

Y es que aunque hace ya un siglo y una década que Bram Stoker publicó la leyenda, queda una parte jamás contada. "Porque mucha gente desconoce la verdadera historia de Drácula", asegura Evans.

A pesar de que encarna a un personaje sediento, él se muestra saciado con la película y su papel: "es todo sobre este hombre, especialmente en la segunda parte del filme, cuando empiezas realmente a meterte dentro de él". "Desesperación, amor y venganza". Esas son las tres claves que nos da Evans sobre la historia de 'Drácula: la leyenda jamás contada".

"Es el último sacrificio de Drácula, la historia de un hombre luchando solo"

Drácula sigue siendo un hombre solo a pesar de que ya se han rodado más de 300 películas inspiradas en él. Como bien dice el actor galés, "es un personaje muy retratado". Concretamente, el segundo más interpretado del mundo del cine "después de Sherlock Holmes", puntualiza.

Según explica, posiblemente se deba a que a pesar de la concepción terrorífica que impera sobre estas criaturas, los vampiros "provocan fascinación en la gente". "Generan una gran atracción por esos poderes sobrehumanos que tienen, esos poderes tan especiales con los que yo me he encontrado", dice. Convertirse en una bandada de murciélagos es uno de ellos, algo que ya se pudo ver en el trailer y "algo muy presente tradicionalmente en el folklore de los países europeos del este", afirma Evans.

Y todavía hoy "hay gente que cree en los vampiros en muchas partes del mundo", asegura, claramente fascinado. "En los países religiosos le tienen mucho respeto a estas criaturas".

"Todavía hay mucha gente que cree en los vampiros"

Él también respeta a Drácula. A todos los que ha habido en la historia del cine. Pero se queda con la performance de Gary Oldman, su favorito; "el que más me impactó", añade. "La de Christopher Lee es la más famosa, y luego hay otros muy divertidos". No puede evitar reírse al rememorar a un Leslie Nielsen muerto pero feliz en 'Dead and Loving it' ni bromear sobre "los labios demasiado finos" que han tenido algunos de los actores que han encarnado al chupasangre más temido.

A sus 35 años, el galés ya ha encarnado a otros mitos que han catapultado su fama en los escasos cuatro años que lleva en la gran pantalla. Dio vida a Aramis de 'Los tres mosqueteros' (2001), y pronto volverá a coger el arco para disparar como Bardo en la nueva entrega de 'El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos'.

De momento, se estrena este viernes como criatura de la noche en una superproducción dirigida por Gary Shore y acompañado de Sarah Gadon, Dominic Cooper, Art Parkinson, y la bandada de murciélagos más impresionante de Hollywood.