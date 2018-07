20 lugares de película dónde te gustaría pasar Semana Santa

¿Vacaciones en la tierra del 'Hobbit' o en als islas de 'Mamma mia'?

¿Algunas vez has querido visitar los inhóspitos planetas de 'La Guerra de las Galaxias'? ¿Quizás disfrutar la tranquilad de las playas dónde se rodó 'Piratas del Caribe'? Cómo si te lo habías planteado, cómo si no, te presentamos veinte parajes que has visto en el cine y que harían de Semana Santa, tus vacaciones perfectas. El Lanzarote de 'Los Abrazos Rotos', la Toscana de 'James Bond' o la campiña francesa de 'Robin Hood'.