El lado más desconocido de Mr. Bean

Parece verdad eso que dicen de "cría fama y échate a dormir". O al menos eso es lo que le ha pasado a Rowan Atkinson. El actor británico que se dio a conocer por su personaje Mr. Bean, ha encarnado diferentes papeles pero siempre con un mismo fin: hacer reír al público.

Rowan se dio a conocer en la pequeña pantalla con un papel en la serie 'Not the nine O’Clock News', pero no fue hasta 1983 cuando debutó por primera vez en la gran pantalla con la película 'Nunca digas nunca jamás' en la que compartió cartel con una jovencita Kim Basinger y Sean Connery. Más tarde interpretó al cura serio en 'Cuatro bodas y un funeral'.

Pero realmente su éxito le llegó en 1987 cuando se creó el personaje de Mr. Bean para una obra de teatro. Tras una década en la que nos ha enseñado su lado más humano a la vez que divertido y realista, el personaje que le llevó a la cima del éxito ha cobrado tanto protagonismo que incluso han sido dos las películas que se han hecho con su nombre: 'Mr. Bean la película’, que fue una de las películas más taquillera internacionalmente producida en el Reino Unido, y 'Las vacaciones de Mr. Bean'.

Sus caras, sus gestos y sus muecas son sus señas de identidad que han hecho reír a medio mundo. Alcanzó la fama con éste personaje y con él logró hacerse un hueco en el mundo del cine.

Su último gran éxito en el cine ha sido 'Jhonny English', película en la que interpreta a un despistado espía. De hecho este viernes 30 de septiembre se estrena la secuela bajo el título de 'Johnny English Returns'.

Pero Rowan Atkinson ha demostrado ser un actor único. Delante de las cámaras muestra su lado más cómico mientras que detrás de las cámaras demuestra entereza y seriedad.