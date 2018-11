'Julieta' no lo tiene fácil: Las siete candidatas a Mejor Película Extranjera que no debes perder de vista para los Oscar 2017

'Julieta' no tiene un camino fácil. La película de Pedro Almodóvar ha salido seleccionada como la representante española en la edición de los Oscar 2017 y ahora se enfrenta a una categoría en la que participan películas de todo el mundo y en la que tan solo nueve de ellas pasarán la primera preselección.

Desde este momento, estas nueve películas seleccionadas son reducidas a cinco, conformando así la categoría, que concedió el galardón de 'Mejor película de habla no inglesa' por primera vez en el año 1947.

'Julieta' se estrenó en el Festival de Cannes en el que recibió críticas mixtas. Aun así, su éxito en taquilla en el extranjero, su presencia en el inminente Festival de Nueva York y la fama y reputación de Almodóvar, la convierten una candidata fuerte para llegar a pasar el primer corte.

Analizamos las siete películas más fuertes entre las aspirantes que podrían ser rivales para 'Julieta'.

1. ALEMANIA - 'TONI ERDMANN' DE MAREN ADE

Fotograma de 'Toni Erdmann' | seestrena.com

La película de la directora alemana causó furor en la pasada edición del festival de Cannes. El largometraje cuenta la historia de Inés, una mujer que parece tener toda su vida bajo control. Cuando su padre aparece de imprevisto y le pregunta: "¿Eres feliz?", la vida de Inés se desmorona al comprobar su incapacidad para contestar la pregunta.

La película se hizo con el FIPRESCI de Cannes (premio que otorga la federación internacional de la prensa cinematográfica) y cuenta con el apoyo necesario para alzarse como una de las preseleccionadas.

2. CANADÁ - 'SÓLO EL FIN DEL MUNDO' DE XAVIER DOLAN

Marion Cotillard en 'Sólo el fin del mundo' | seestrena.com

Este año Canadá presenta 'Sólo el fin del mundo', la cinta protagonizada por Marion Cotillard, Léa Seydoux y Vincent Cassel que se hizo con el premio del jurando en Cannes la última edición.

La película cuenta la historia de un escritor, que tras 12 años sin pisar su pueblo natal, regresa para anunciar a su familia que morirá pronto. Desde ese punto, se enfrenta a un reencuentro con su pasado, que saca a la luz su soledad y sus peores temores.

Este premio no posiciona a Xavier Dolan como un valor seguro en la categoría. Tan sólo debemos remontarnos a su última cinta, 'Mommy' que también ganó el premio del jurado en Cannes y no llegó a pasar el primer corte de la categoría.

3. CHILE - 'NERUDA' DE PABLO LARRAÍN

Fotograma de 'Neruda' | seestrena.com

'Neruda' ha hecho la ronda correspondiente por los festivales de cine obligados, y desde ese día no ha parado de recopilar buenas críticas. Pablo Larraín ya coló su largometraje 'No' en la categoría en el año 2013 y 'El Club' no llegó a los Oscar en 2015 pero sí a los Globos de Oro.

‘Neruda’ cuenta un momento clave en la vida del escritor Pablo Neruda, que tras cuestionar y confrontar al gobierno de su país, se ve obligado a huir al exilio. Así Neruda comienza a escribir ‘Canto general’ y se convierte en símbolo de la libertad y leyenda literaria.

4. FRANCIA - 'ELLE' DE PAUL VERHOEVEN

Isabelle Huppert en 'Elle' | seestrena.com

Francia, por segundo año consecutivo, manda a su categoría una película dirigida por un director extranjero. Si el año pasado fue 'Mustang' de la directora turca Deniz Gamze Ergüven la afortunada, este año le toca a 'Elle' la cinta del holandés Paul Verhoeven, protagonizada por Isabelle Huppert.

La película narra la historia de una gran empresaria de una empresa de videojuegos, que es violada en su casa. Desde ese momento, la mujer removerá cielo y tierra para conseguir desenmascarar a su asaltante y vengarse de él.

La cinta no obtuvo ningún premio en el festival de Cannes, donde hizo su debut, pero fue aclamada tanto por la crítica como por el público. También hay que tener en cuenta la presencia de Isabelle Huppert como cabeza de cartel, una actriz que juega en las grandes ligas interpretativas y que algunos apuntan como posible candidata para entrar a la categoría de mejor actriz.

5. IRAN - 'THE SALESMAN' DE ASHGAR FASHADI

Fotograma de 'The Salesman' | seestrena.com

Si de verdad queremos hablar de una de las triunfadoras de la última edición de Cannes, tenemos 'The Salesman'. La película del director Asghar Farhadi, que ya se alzó como rey de esta categoría en 2012 con su película 'A Separation', vuelve a la categoría arrastrando dos premios en Cannes, mejor guión y mejor actor.

La película narra la historia de Enad y Raba y cómo se ven obligados a mudarse, hasta que un incidente con el anterior inquilino de su nueva casa cambiará la vida de la pareja. Todo son buenas críticas para este largometraje que tiene todas las papeletas para colarse entre las seleccionadas.

6. ITALIA - 'FUEGO EN EL MAR' DE GIANFRANCO ROSI

Fotograma de 'Fuego en el mar' | seestrena.com

Este documental se hizo con el Oso de Oro al mejor largometraje en la pasada edición de la Berlinale.

El documental cuenta la historia de la isla de Lampedusa, que desde 1990 se ha convertido en un punto clave de desembarco de inmigrantes. Tomando de perspectiva la visión de un niño de 12 años, el documental denuncia y muestra una visión cruda del problema, que la hizo alzarse con el máximo galardón en el Festival de Berlín.

No hay que quitarle los ojos de encima a 'Fuego en el mar'.

7. VENEZUELA - 'DESDE ALLÁ' DE LORENZO VIGAS

Fotograma de 'Desde allá' | seestrena.com

La película del director venezolano se alzó en el año 2015 con el León de Oro en el Festival de Venecia.

'Más allá', que ha anunciado su selección como la enviada para la película de mejor película Iberoamericana en los Goya 2017, cuenta la historia de un dentista que contrata adolescentes para que vayan a su casa y se desnuden. Este hombre acaba obsesionado con uno de los chicos que contrata, comenzando así una sórdida historia que ha conquistado al público y promete el reflejo de una cruda realidad.

La película lleva el respaldo de Venecia tras de sí y es una candidata a la que no debemos perder de vista.