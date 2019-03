Jennifer Lawrence: "Mis amigos aún me hacen bromas por caerme en los Oscar"

Las cámaras la adoran. Y eso que a esta precoz estrella a veces se olvida de sonreir. Jennifer Lawrence tiene 23 años y eso se nota en los bostezos durante la rueda de prensa y en que, en las entrevistas, atendió a la prensa en zapatillas. El cansancio de la intensa gira promocional de 'Los Juegos del Hambre: En Llamas' pudo con ella (y con alguno más de sus compañeros).

"Admiro a Julianne Moore, Jodie Foster o Charlize Theron por ser madres"

¿Cuándo pasó esta joven actriz a ser una de las personalidades más influyentes de 2013? "La película 'Winter's Bone' cambió mi vida porque yo era bastante desconocida y mis películas también", cuenta la actriz desde su habitación en el Hotel Villamagna de Madrid. "Al año siguiente estaba en la alfombra roja de los Oscar. Eso fue un cambio profundo, pero el cambio definitivo fue sin duda hacer 'Los Juegos del Hambre'".

La segunda entrega de la saga del reality show más sangriento llega a los cines el 22 de noviembre, y desde la primera los fans se han multiplicado. ¿A quién admira Jennifer Lawrence? "Yo soy fan de todas las mujeres que en esta industria son madres: Julianne Moore, Jodie Foster o Charlize Theron que hacen lo mismo que yo y que además, son madres".

Una curiosidad. ¿Aún bromean en su casa sobre su tropiezo en los Oscar? "Ojalá pudiera volver atrás, me olvidé de todo lo que tenía que decir" recuerda Jennifer Lawrence. "Mi familia no bromea porque me quise morir ahí mismo, fue muy embarazoso. Pero sí, mis amigos aún bromean".

A este exitoso paso, seguro que la actriz tendr’a una segunda oportunidad.