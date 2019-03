Hugh Jackman habla sobre la posibilidad de ser el nuevo James Bond

¿Es posible que algún día veamos a Hugh Jackman como el agente 007? "Creo que yo empecé el rumor", responde entre risas Hugh Jackman cuando le preguntamos.

"No lo sé, quiero decir... En primer lugar, Daniel (Daniel Craig) es un buen amigo mío, hemos trabajado juntos y es un tipo fenomenal y lo último que querría hacer es quitarle mérito, hace un trabajo brillante", añade el actor australiano.

"Pero oye, si alguien me llama esta noche y me dice "¿Estás interesado en el papel?" le contestaría que me dejara pensarlo". De esta manera Hugh Jackman echa balones fuera sin cerrar ninguna puerta.

El actor se encuentra en Londres promocionando 'Pan', su nueva película, en la que interpreta a un fiero Barbanegra. Dirigida por Joe Wright, la cinta ofrece una nueva versión sobre el origen de la leyenda de Peter Pan.