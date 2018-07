La historia no acaba todavía: 15 secuelas que no sabías que existían

Muchas historias no se pueden contar en un solo largometraje, así que para eso están las secuelas. La continuación de las películas pueden gustar, pueden superar a la primera, pueden decepcionar... pero siempre está bien saber cómo los guionistas siguen la historia que ya habían comenzado. Te traemos una lista de secuelas que no sabías que existían y que llegarán muy pronto a la pantalla grande:

-'American Pie 5'

La cuarta película de la saga de 'American Pie' recaudó 235 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 50 millones. Por esto, la quinta entrega es obviamente muy tentadora. Tara Reid, una de las actrices, está ansiosa por regresar y ha sugerido que la trama podría hacer que la pandilla la líe en Las Vegas. Tendremos que esperar para ver qué pasa con estos personajes, pero ya tienen en mente todos los elementos para hacerla posible.

'American pie' | seestrena.com

-'De boda en boda 2'

Tras el éxito de la primera entrega con Vince Vaughn y Owen Wilson como protagonistas, el regreso de estos locos amigos es una gran noticia. La noticia de la producción de la secuela llegó en 2016 gracias a una de sus protagonistas, Isla Fisher, que reveló, a finales de 2017, que ya estaban "todas las cartas sobre la mesa". Parece que la continuación de la historia está más que pensada...

-'Nunca apagues la luz 2'

'Nunca apagues la luz' cogió un cortometraje de YouTube que obtuvo numerosos premios y lo convirtió en un largometraje de un suspense y un terror muy intenso. El director David F. Sandberg regresa junto al escritor Eric Heisserer y el productor James Wan para la secuela ¿Qué nos tendrán preparado? ¿Será esta continuación tan escalofriante como la original?

Nunca apagues la luz | Nunca apagues la luz

-'Angry Birds: La película 2'

'Angry Birds: La película', que salió de un videojuego, obtuvo 279 millones de dólares de beneficio en todo el mundo por encima de los 73 millones que tenía de presupuesto. Este dato efectivamente dio luz verde a la secuela. La nueva cinta volverá a contar con el elenco original: Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride y Peter Dinklage

-'Ahora me ves 3'

Esta franquicia de magos no muestra signos de desaparecer. La secuela tuvo gran éxito al igual que la original, por lo que se va a hacer una secuela de la secuela, que contará de nuevo con Jon M. Chu como director. La nueva cinta está prevista para 2019.

Ahora me ves 2 | Agencias

-'Men in Black 4'

La nueva entrega de la franquicia de 'Men in black' volverá a unir a Tessa Thompson y Chris Hemsworth tras 'Thor: Ragnarok'. "Están tratando de cambiar las localizaciones, de hacer que se sienta único y diferente a las últimas películas. Así que creo que debe haber países diferentes. Algunas ciudades diferentes a las que has visto en las anteriores 'Men in Black'", dijo Hemsworth a Digital Spy.

Los protagonistas de 'Men in Black' | seestrena.com

-'La pasión de Cristo 2'

Jim Caviezel regresa para la secuela bíblica de Mel Gibson. La nueva cinta se centra en los tres días que transcurrieron entre la crucifixión de Jesús y su resurrección. Como era de esperar, se centrará más en los seguidores de Jesús que en la película original, ya que incluso los cristianos están de acuerdo en que estaba muerto en ese momento.

-'Bob Esponja: La película 3'

Bob Esponja se ha convertido un uno de los dibujos animados más queridos. Así se ha visto reflejado en las dos películas que se han realizado, que han tenido gran éxito entre los espectadores. Ahora, la tercera película se lanzará en 2020.

La razón por la que no se estrena para el 20º aniversario de Bob Esponja que es en 2019, es porque tendría que competir contra 'Dora la Exploradora' que llegará ese mismo año.

-'Baby Driver 2'

El escritor y director Edgar Wright se burló de la posibilidad de una secuela de su comedia de acción 'Baby Driver' cuando en el primer aniversario del lanzamiento de la película compartió una foto del personaje de Ansel Elgort para desearle feliz cumpleaños: "Baby Driver fue lanzado hace un año hoy. Fue un paseo salvaje con él en los últimos 365 días. Te agradezco todas tus bonitas respuestas, significa todo. Y quién sabe, tal vez podría volver pronto a la carretera...", bromeó el director.

Baby Driver | Agencias

-'Kingsman: Servicio secreto 3'

El director Matthew Vaughn piensa que la tercera película de 'Kingsman' podría ser la trilogía más cercana, antes de que abra el mundo más ampliamente para convertirse en un universo extendido. "Creo que hay una historia en mi cabeza que estará terminada para el final de la próxima", dice. "Podría haber películas de personajes secundarios. El universo podría continuar con nuevos agentes", dijo el director.

-'Sherlock Holmes 3'

El tercer juego ya está en marcha para Guy Ritchie, Robert Downey Jr. y Jude Law. Los actores hicieron una pausa pero ya han vuelto para darlo todo en una nueva aventura. Se sugirió la nueva película en 2012 y ahora por fin podemos decir que oficialmente llegará a los cines el 25 de diciembre de 2020.

Jude Law y Robert Downey Jr. en 'Sherlock Holmes' | seestrena.com

-'GI Joe 3'

El director DJ Caruso, que está a cargo de la próxima película de GI Joe, ha estado intercambiando ideas con la estrella Dwayne Johnson y parece que pueden sacar algo muy bueno. Oficialmente la fecha de lanzamiento será en marzo de 2020. ¿Qué tendrán preparado?

-'Bienvenidos a Zombieland 2'

Los rumores de una posible secuela han estado perdurando durante años, pero 'Zombieland 2' no estaba definitivamente confirmado. Sin embargo, en la CinemaCon de este año se lanzó un nuevo logotipo de la cinta. "Rodaremos una cosa a principios de 2019 con el elenco original. Pero por ahora no podemos decir nada más", dijo el coguionista Paul Wernick.

'Bienvenidos a Zombieland 2' ya es una realidad | seestrena.com

-'Dos policías rebeldes 3'

'Dos policías rebeldes' llegó en 1995 y tras el éxito cosechado, llegó la secuela en 2003. Obtuvo cerca de 622 millones y 149 millones de dólares, respectivamente. Después de esto, no es raro esperar una tercera entrega, en la que volveremos a ver a Will Smith y Martin Lawrence juntos.

Escena de la película: Dos policías rebeldes | Agencias

-'Canta 2'

La secuela de 'Canta' llegará el 25 de diciembre de 2020. La película original de Garth Jenning sigue a un koala que lleva a cabo una competición en su teatro, por lo que se llena de un fantástico reparto de animales. Volveremos a verlos dentro de poco con nuevas aventuras.

¿Estáis preparados para todo lo que viene?