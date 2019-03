'Hidden Figures' y cómo Hollywood intenta acabar con la polémica racial

Si el año pasado todo lo que recibieron los Oscars fueron críticas por ser #SoWhite (todos los actores nominados eran caucásicos por segundo año consecutivo) este año las películas que tienen posibilidades de entrar en la carrera de premios parecen haberle buscado remedio.

Es muy pronto para saber cuáles serán las películas que aguanten hasta llegar al final de la carrera de premios y conseguir la nominación al Oscar, pero por ahora, con la publicación del tráiler de 'Hidden Figures', nos llega una de las mayores bazas para abrir los Oscar a unas nominaciones en las que prime la diversidad.

La película cuenta la historia real de una física, una científica espacial y una matemática, las tres afroamericanas, que tuvieron un papel esencial en la realización del Proyecto Mercurio y en calcular la trayectoria de vuelo del Apolo 11, el cohete que llevó al hombre a la luna. La película, dirigida por Theodore Melfi (‘St. Vincent’) está protagonizada por Taraji P. Henson, última ganadora del Globo de Oro por su papel en la serie 'Empire', Octavia Spencer, ganadora del Oscar por 'Criadas y Señoras' y la cantante Janelle Monáe.

Tal fue la participación de estas mujeres en la denominada popularmente "carrera espacial" que gracias a su trabajo John Glenn pudo ser el primer astronauta estadounidense en dar una vuelta completa a la órbita de la tierra.

Pero no es 'Hidden Figures' la única película de esta temporada que tiene como protagonistas un actor o una actriz afroamericanos.

'The Birth of a Nation' de Nate Parker, cuenta la historia de Nat Turner, un esclavo que organizó una revolución en busca de la libertad. La película salió triunfante de la última edición del festival de Sundace y tiene las papeletas para ser uno de los soplos de aire fresco de los premios de este año.

'A United Kingdom', dirigida por Amma Asante, y con David Oyelowo (‘Selma’) y Rosamund Pike (‘Perdida’) como protagonistas, que se estrenará en el festival de Toronto y abrirá el festival de Londres en octubre, contará la historia del primer presidente de Botsuana, que se casó con una trabajadora británica, desafiando todos los obstáculos a los que se tenía que enfrentar una pareja interracial en 1948.

'Fences', la tercera película dirigida por Denzel Washington, tendrá a Viola Davis (‘Criadas y Señoras’) a la cabeza y contará la historia de un jugador afroamericano de béisbol que sólo encuentra dificultades para mantener a su familia debido a su color de piel.

Los Oscar tienen este año la difícil tarea de luchar contra la polémica racial que ya condenó la actriz Viola Davis cuando, tras ganar el Emmy a mejor actriz protagonista por su papel en la serie 'How To Get Away With Murder', explicó en su discurso que si los actores y las actrices de color no ganaban premios era porque no les daban papeles.

Los premios Tony de este año, premios otorgados al teatro y al teatro musical de EEUU, dieron sus cuatro galardones de actuación más importante a dos actores y a dos actrices afroamericanos.

Este año será el primero en el que la Academia de las artes cinematográficas vote las mejores películas del año con sus nuevas normas, ya que debido a la polémica, la Academia se lo tomó como un aviso y decidió renovar a sus miembros votantes.

De los más de 6000 miembros de ésta, la mayoría eran (y son) hombres caucásicos de más de 50 años. Ahora, cada miembro será revisado cada 10 años, y sólo podrá seguir siendo académico si sigue estando activo dentro de la industria cinematográfica. Los miembros sólo podrán tener una plaza vitalicia si pasan más de 30 años en activo o si son nominados o ganadores de la estatuilla. El objetivo es doblar el número de mujeres y miembros de minorías para 2020.

Todavía está por ver si estos cambios tienen un resultado visible en el palmarés y las nominaciones de la próxima gala de los Oscar, pero tras conocer los más de 600 nuevos miembros de la academia (el 46% son mujeres y el 41% personas de color) y ver la oferta de películas que este año están dispuestas a formar parte de la carrera al Oscar, tenemos los dedos cruzados porque todo indica que estaremos ante unos premios mucho más diversos.