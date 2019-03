Los grandes nombres de Hollywood ya no garantizan los taquillazos

Mucho glamour, mucha estrella, mucha alfombra roja, pero el cine no deja de ser un negocio. Hay que echar cuentas, y éstas no siempre salen. Una de las últimas grandes apuestas del cine americano ha sido 'The Tourist', con dos monstruos de la pantalla como Angelina Jolie y Jonny Depp. El éxito parecía seguro pero un mes después de su estreno en Estados Unidos aún no ha recaudado todo lo que se invirtió en su rodaje. De los 75 millones de euros que costó, más de una tercera parte se destinaron a pagar los altísimos honorarios de Angelina y Jonny.

Así no es fácil rentabilizar una película. Ni aunque seas un gigante de la pantalla. Es el caso de Jack Black con sus 'Viajes de Gulliver', que entre lo que cobró por protagonizar la película más lo que costaron los efectos especiales, el presupuesto se disparó a los 85 millones de euros. Y a día de hoy apenas han logrado recuperar en taquilla poco más de la mitad.

Reese Witherspoone, Jack Nicholson y Owen Wilson, un trío de ases en '¿Cómo saber si...?'. Entre los tres cobraron casi 30 millones de euros dando por seguro que la comedia iba a funcionar como un tiro. Pero la película está a punto de caerse de la cartelera y no ha cubierto siquiera lo que cobraron sus tres protagonistas.

Hollywood se lo va a pensar mucho a partir de ahora cuando una estrella les pida un sueldo astronómico.