'God Help The Girl', el musical con el alma de 'Belle and Sebastian'

Empezamos esto confesándonos: todos queríamos tener una banda. Es más, todos QUEREMOS tener una banda. Pero, qué le vamos a hacer, a estas alturas de nuestra propia película nos conformamos con que otros lo hayan hecho por nosotros y con que, a Dios gracias, nos dejen formar parte de su música.

'God Help The Girl' insufla de nuevo las ganas de tener sueños en do menor y de bailar con instrumentos a todo aquel que ha reprimido una medio sonrisa leyendo el párrafo anterior. La película con la que Stuart Murdoch, el fundador de Belle and Sebastian, se ha lanzado al campo contrario (léase el del cine) es una historia de ingenuas ilusiones y de cómo unos creen en ellas más que otros.

Esos unos y otros son Eve, interpretada por la bella y magnética Emily Browning, James, con el tiernote Olly Alexander en el papel, y Cassie, a la que da vida la dulce Hannah Murray, conocida por la nada dulce serie 'Juego de Tronos'.

Los tres se hacen amigos en lo que se esfuma el verano en un Glasgow que, entre edificios magreados por el humo de las fábricas, esconce un corazón hipster y melómano. En tal partitura, Eve, James y Cassie deciden montar una banda. Y esa banda tendrá el alma de Belle And Sebastián.

Lo que se va a vivir desde la butaca es lo mismo que se vive en un concierto de la banda escocesa (quién pudiera levantarse y bailar en el cine): una sucesión de secuencias de vestidura alegre y venas tristes, letras melancólicas, ropa hispter, personajes 'cool', filtros de Instagram y una 'set list' perfecta.

Dicho sea de paso, 'God Help The Girl' se editó como álbum en junio de 2009 y obtuvo el reconocimiento de la crítica y los fans de Belle and Sebastian se congratularon de tenerlo en sus estanterías, igual que se congratularán de ir a ver su transmutación en película.

En definitiva: 'God Help The Girl' es una película para jóvenes melancólicos y soñadores y, si tú también quieres montar una banda, también necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir.