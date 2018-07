Desde el gazpacho de Almodóvar hasta la manzana envenenada de 'Blancanieves'

1. El gazpacho de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’

La fórmula del gazpacho es diferente en cada casa. Aunque el más famoso es el de Pedro Almodóvar. El director manchego consiguió crear en su mente el gazpacho más famoso de la historia del cine, cuando escribió el guion de su comedia más redonda. Todos sus ingredientes eran normales... salvo por unos cuántos somníferos añadidos por Carmen Maura.

2. Galleta de ‘Alicia en el País de las maravillas’

“Cómeme”. Esta palabra es la que aparecía escrita en la famosa galleta del cuento 'Alicia en el país de las maravillas'. Tan claro era el mensaje que la joven del cuento se comió la galleta. El problema vino segundos más tarde, cuando comenzó a crecer hasta convertirse en un gigante.

3. La tarta de manzana de ‘American Pie’

En la imagen de nuestra galería aparecen tres de los protagonistas de siempre: Jason Biggs (Jim), Seann William Scott (Steve Stifler) y Alyson Hannigan (Michelle); y como no, comiéndose esa tarta de manzana tan famosa... Una de las mejores escenas que nos deja este postre tan apetitoso es el que protagoniza Biggs al ser pillado por su padre con la tarta de manzana. ¿Recuerdas lo que hacía?

4. Pastilla azul de ‘Matrix’

No estaría mal que una pastillita solucionase todos tus problemas. En 'Matrix', Morpheo le muestra a Neo (Keanu Reeves) dos pastillas: Una azul y otra roja. La roja muestra la realidad tal y como es. La azul muestra la vida perfecta, en la que no hay preocupaciones... pero es una apariencia. Neo eligió la azul y tú, ¿cuál elegirías?

5. Galleta de Jengibre de ‘Shrek’

Sin duda uno de los personajes que más éxito ha tenido de la saga 'Shrek' ha sido 'el Hombre de jengibre', una pequeña galleta que acompaña al ogro verde en todas sus hazañas. Con cuerpo de galleta de jengibre y ojos, cejas, boca y botones hechos de caramelo, este entrañable personaje ha sido una pieza fundamental. Esta galleta ha sido torturada sin piedad, ha salvado a Shrek de los calabozos y en su versión gigante atacó el castillo. Aunque en cada una de sus escenas suplicaba clemencia “No me comas, no me comas”.

6. Huevos fritos de ‘Hot Shots’

¿Como fue el momento de los huevos fritos y el bacon en 'Hot Shots'? Las imágenes de Charlie Sheen y Valeria Golino dieron la vuelta al mundo. Protagonizaron una de las escenas más divertidas y míticas en la historia del cine.

7. La bellota de ‘Ice Age’

Scrat es una ardilla prehistórica de dientes de sable, que siempre está tratando de alcanzar una bellota, aunque nunca lo logra. Solo con ver la bellota sabemos que cerca de ella anda Scrat, el personaje más adorable de la saga 'Ice Age'. Esto sí que es una verdadera historia de amor entre el animal y su bellota.

8. La Hamburguesa de ‘Pulp Fiction’

"¿Qué deseas? – Hamburguesa - ¿Hamburguesas? ¿Qué clase de hamburguesas? – Hamburguesa con queso". Estas podrían convertirse en las últimas palabras antes de morir. La escena del clásico de Tarantino en 'Pulp Fiction' tiene como trama principal las hamburguesas. Los dos mafiosos asesinos, interpretados por John Travolta y Samuel L. Johnson, mantienen una charla sobre la forma de llamar a las hamburguesas. Y a ti... ¿Cómo te gustan?

9. Las espinacas de ‘Popeye’

Desde pequeños nos han tratado de convencer de que las espinacas te hacen fuerte. Y el principal culpable no es nada más y nada menos que Popeye. Este personaje nos hacía creer que tomándote un bote de espinacas tus músculos crecerían por momentos. Lo más sorprendente es que años más tarde un estudio demostraba que las espinacas pueden estimular la capacidad muscular demostrando que Popeye tenía razón.

10. Los Spaguettis de 'La dama y el Vagabundo'

Remontándonos a nuestra más tierna infancia, nos acordamos de 'La dama y el vagabundo'. La historia de amor perruna. En nuestra mente tenemos grabada la secuencia en la que Reina y Golfo están comiendo sentados a una mesa en la terraza de un restaurante y frente a ellos un plato de espaguetis bolognesa. Al coincidir en un mismo espaguetti, se besan inesperadamente convirtiéndose en una de las escenas más románticas y tiernas del Universo Disney.

11. El chocolate de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’

Chocolate, dulces, gominolas... en esta película se engorda solo con verla. Johnny Depp se convierte en el excéntrico Willy Wonka, dueño y señor de una fábrica en la que se crean todo tipo de dulces y chocolates. Gracias a un concurso cuatro niños de diferentes partes del mundo pueden disfrutar de una visita durante todo un día a la gigantesca fábrica. Los niños no dejarán de zampar toda clase de dulces durante la película, como chicles, gominolas y por supuesto las tabletas de chocolate Wonka.

12. Las tartas de fresa de 'Maria Antonieta'

Miles de macarrones de diversos sabores. Tartas de fresa, de chocolate, redonda, cuadras, grandes, pequeñas... un atracón de dulce se dio Kirsten Dunst interpretando a Maria Antonieta en la versión dirigida por Sofia Coppola.

13. La manzana envenenada de ‘Blancanieves’

Cuatro versiones se han hecho de la película: la de Disney basada en el cuento original de los hermanos Grimm, la protagonizada por Julia Roberts y Lily Collins, la española protagonizada por Macarena García y MAribel Verdú y por último y no menos importante la versión guerrera protagonizada por Kristen Stewart y Charlize Theron.

A simple vista podemos encontrar muchas diferencias entre una versión y otra. Aunque si en algo se parecen es que en todas aparece "la manzana envenenada".

Aquí os hemos dejado casi veinte películas que han conseguido hacer famoso un alimento. Pero seguro que hay más. Si te sabes alguna deja tu comentario.