Eva Mendes: "Me gusta que me digan que soy guapa y buena actriz"

Bella, encantadora, voluptuosa, racial, deslumbrante estrella... Los adjetivos se agotan para una Eva Mendes que hoy se ha hecho carne en Madrid. Primera pregunta obligada: ¿Qué piropo prefiere? ¿guapa o buena actriz?: "Los dos piropos. Me gustan los dos.

De hecho las actrices que admiro son también muy hermosas - nos cuenta la actriz - Penélope Cruz es muy sexy y muy grande. Angelina Jolie, Charlize Theron...todas son buenas actrices y muy guapas".

De padres cubanos, 36 años, descubierta por un agente en la carpeta de un vecino enamorado de ella, Mendes empezó, algo había que hacer con 'Los chicos del Maiz 5'. Ser la novia de Denzel Washington en 'Training Day' le catapultó a la fama.

Mantenerse así de lustrosa, nos confiesa cuesta lo suyo: "Voy al gimnasio cuatro veces a la semana, aunque no me gusta, pero debo hacerlo. No bebo nada, ni siquiera una copa de vino. Fumo sólo algún cigarrillo.Eso sí, me encanta el chocolate".

A todo esto, Eva Mendes viene a presentar 'Los otros dos', una peli de polis que por mucha picante que se le intente echar... no deja de ser un producto de digestión muy rápida.