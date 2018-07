Ellas lo intentaron y Amal Alamuddin lo ha conseguido: Siete romances de George Clooney en la gran pantalla

1. Up in the air

Vera Farmiga fue la mujer que hizo reflexionar a George Clooney sobre sentar la cabeza y tener una familia. En esta película el actor interpreta a Ryan, un experto en despedir gente que viaja de país y país, y cuyo único objetivo vital es entrar en el selecto club de viajeros de avión de una aerolínea. Sin embargo, cuando conoce Farmiga se plantea un puesto fijo en un despacho.

2. Ocean's Eleven

George Clooney es el ex-marido de la novia de américa en esta película, aunque fuera de la pantalla, únicamente les une una profunda amistad de muchos años. Danny Ocean (Clooney) formará un equipo de once hombres, cada uno de ellos el mejor en su campo, para atracar un casino. Pero surgirá un problema inesperado: el dueño de los locales, Terry Benedic, está saliendo con Tess (Julia Roberts).



3. Los Descendientes

George Clooney es en este film un hombre casado (Patricia Hastie) y padre de dos niñas, que se ve obligado a replantearse la vida cuando su mujer sufre un terrible accidente que la deja en coma. Intenta torpemente recomponer la relación con sus problemáticas hijas al tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de vender las propiedades de la familia. Herederos de la realeza hawaiana y de los misioneros, los King poseen en Hawai tierras vírgenes de un valor incalculable.

4. Ella es el partido

Los oscarizados George Clooney y Renée Zellweger se enfrentan en una ingeniosa comedia romántica inspirada en los curiosos comienzos de la liga profesional de fútbol americano en 1925. George Clooney interpreta a Dodge Connolly, un héroe del fútbol con mucho encanto y desparpajo y Zellweger es una periodista a la que su jefe manda a cubrir la liga profesional a pesar de su falta de experiencia.

5. Un romance muy peligroso

Él (George Clooney) es atractivo, seductor y ladrón de bancos. Ella (Jennifer López) es curvilínea, agente del gobierno y mujer ¿Qué problema tendrán? Efectivamente: el tema de los delitos. Así, una muy entretenida mezcla de thriller y drama romántico, Soderbergh reunió a dos de los mayores sex-symbols de finales del milenio... y la química entre la pareja funciona a la perfección.

6. Crueldad intolerable

Miles Massey (George Clooney) es un famoso y rico abogado de Los Ángeles, especializado en casos de divorcio. Sin embargo, a pesar de su brillante historial profesional, se encuentra en una situación, en la que el tedio se ha apoderado de él. Todo cambia cuando Miles conoce a alguien como él: la devastadora y multi-divorciada Marilyn Rexroth (Zeta-Jones), especializada en matrimonios en serie, que está a punto de divorciarse de un cliente de Miles, Rex Rexroth, rico constructor y donjuán empedernido.

7. Un día inolvidable

Melanie Parker (Michelle Pfeiffer) trabaja como arquitecta en Nueva York mientras cría a su único hijo. Es una mujer dedicada íntegramente a su trabajo que vive alejada de los hombres, de los que no quiere saber nada. Por su parte Jack Taylor (George Clooney) es un periodista divorciado que también tiene que hacerse cargo de su hija. Al igual que Melanie, carece de vida sentimental. Sin embargo, el destino hará que ambos se encuentren.