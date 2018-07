Los disfraces mainstream de este Halloween: lo más trending del cine

1 . Tortuga Ninja choni

Tradicionalmente han dado menos miedo que el monstruo de las galletas, pero desde que han vuelto a la cartelera este año acompañadas de Megan Fox ya no te gustará encontrártelas por la calle. Básicamente porque son una mezcla del cuerpo de Hulk y la cabeza del Pou (aquel juego del móvil estilo tamagotchi) pero con un antifaz tipo 'El Zorro' de colores y colgantes chonis que se llevaban el verano de 2002. Vamos, HORROR asegurado.



Imprescindible: Las gafas de bucear para ponértelas encima del antifaz y una tableta de abdominales que puedes pintar en un cartón.

2. Groot, la "monstruosa" planta extraterrestre

¿A que no te imaginabas que un disfraz de árbol fuese lo más en Halloween? Bueno, si no te gusta colgarte raíces pero eres fan absoluto de Marvel está claro que otra elección top será Groot, la monstruosa planta extraterrestre de 'Guardianes de la Galaxia'.



Imprescindible: No parar de decir "Yo soy Groot" (y nada más, absolutamente nada más) ni de bailar el grooting, el zarandeo de brazos modo happy on que ha puesto de moda la planta marveliana. Y ah, la maceta para los pies.

3. Olaf, el nuevo abominable de las nieves

Hablamos de Olaf, sí, el muñeco de nieve protagonista de 'Frozen' menos frío de la historia. Siendo una creación de la princesa Elsa, la capacidad más terrorífica que puede tener es desmontarse. La cuestión es que en este nuevo "abominable" de las nieves aparece en las encuestas como uno de los disfraces más buscados.



Imprescindible: Esta careta de repartir caramelos y currarte una tarta tan "espasteluznante" como las que te enseñamos.

4. Jigsaw recicla el triciclo

Es un mítico del terror, pero con los rumores sobre la vuelta de la que podría ser la octava entrega de la saga no faltará la mítica máscara del asesino del puzzle con la que tantas tiendas de disfraces han hecho caja. Además, Saw cumple diez años desde que se estrenó la primera película. Perfecta excusa para los amantes del filme y para los vagos que no se esmeran en ser originales.



Imprescindible: Este disfraz es perfecto para reciclar. Puedes volver a darle uso al traje de nochevieja que nunca volviste a ponerte y sacar el triciclo de cuando eras pequeño.

5. Drácula: a lo 'Mulán' o a lo chupasangre

El disfraz de chupasangre es todo un mítico que volverá con fuerza este año y solo una semana después del estreno de 'Drácula: la leyenda jamás contada'. Ahora que el conde lo encarna uno de los guapos del cine del momento, todos querréis poneros colmillos. Eso sí, el look de Luke Evans en el nuevo metraje sobre la criatura nocturna se parece más al príncipe de Mulán que al outfit clásico. Ten claro primero a quién te quieres parecer.

En cualquier caso, imprescindible: los colmillos, muy fáciles de hacer con harina, agua y sal y más cómodos que la típica dentadura de plástico que a casi nadie le cabe en la boca.

6. Outfit de tributo de 'Los Juegos del Hambre'

El 31 de octubre no faltarán los looks de una de las películas más esperadas del año. Ya que con el disfraz de Sinsajo corres el riesgo de parecer un pollo desplumado, desde la arena del Capitolio llega el de tributo. El diseño de Cinna para Katniss y Peeta es básicamente neopreno. Las que hagáis surf lo tenéis muy fácil. Las que no, hay que tirar de fondo de armario: unos leggins ajustados y una camiseta apretada servirán.

Imprescindible: la trenza de raíz a un lado y unas uñas tan molonas como las de foto con sinsajo, el número de tu distrito, el arco y las llamas de fuego incluidos. Y ya serás toda una Katniss Everdeen.

7. Mystique versión tapadita

Si no te va tanto lo de Sinsajo y te gusta más lo alienígena de X-Man, puedes optar por un look muy 'Mystique'. Lo que está claro es que Jennifer Lawrence será tendencia sí o sí también en Halloween. Pero atenta: si no quieres pasar frío, te recomendamos que te tapes un poco más que la actriz. Si ya te disfrazaste de Avatar puedes tunearte el modelito, no se notará nada.



Imprescindible: como en todos los disfraces marvelianos, la clave está en los chorros de maquillaje. Así que prepara las toallitas para después.

8. Annabelle, la muñeca más terrorífica de 'Expediente Warren'

Ya ha provocado sucesos extraños en los cines franceses, y Annabelle va a seguir dando guerra durante la noche de las brujas. La muñeca de 'Expediente Warren' será uno de los más recurridos teniendo en cuenta que ya hay unos cuantos tutoriales en Youtube para parecerse a la diabólica muñeca. Habrá tantas que parecerá la noche de las muñecas de Famosa.

Imprescindible: si no quieres parecer una Wendy ojerosa y con insomnio, píntate la cara lo más diabólicamente que puedas y ponte el camisón del ajuar de tu abuela.

9. Maléfica: la villana más sexy

A pesar de venir de Disney, no será precisamente la apuesta de las más pequeñas. Será la de todas las que quieran lucir tipín. Da igual que en realidad sea un disfraz de cuervo, viniendo de Angelina Jolie será tendencia asegurada. ¿Cuántas salisteis del cine pensando que queríais ser Maléfica? Ahora os llega la oportunidad de intentar pareceros a la villana más sexy de Disney.

Imprescindible: No pueden faltarte los cuernos a base de tutoriales DIY. Fácil apañarse con cinta aislante negra.

10. Novia cadáver a lo 'Relatos Salvajes'

Pues eso mismo. Para ahorrar en pintura azul, podemos aprovechar el tirón de 'Relatos Salvajes' y hacer un guiño al personaje de novia, con un look tan salvaje como el título de la película. Además es una mezcla de mujer despechada/histérica/loca que puede dar mucho juego para lucir un cardado que te encantará quitarte al día siguiente.



Imprescindible: tus enaguas de la comunión a modo vestido de novia. Cuanta más puntilla cursi le cosas, mejor. Y ah, no te olvides de asegurarte de que se te corre el rímmel. La del 31 es noche obligatoria para permitírselo.