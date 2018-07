Los directores, locos por 'Twitter'

La popularidad que han alcanzado las redes sociales como 'Twitter' pone de manifiesto que no se sabe donde queda el límite entre lo público y lo privado. ¿Hasta qué punto puede un 'tweet' jugar a favor o en contra de la persona que lo escribe? Repasamos los perfiles de los directores españoles del momento para ver el alcance de esta 'locura twittera'.

Digo lo que siento como y cuando quiero

De ello puede hablar Nacho Vigalondo que vio como sus comentarios se convertían en ‘Trending Topic’ (tema del momento en ‘Twitter’) y no es para menos después de lanzar algunas perlar tales como ‘Ahora que tengo más de cincuenta mil followers y me he tomado cuatro vinos podré decir mi mensaje: ¡El holocausto fue un montaje! A lo que poco después sumó otro comentario de la misma índole: ‘Tengo algo más que contaros. La bala mágica que mató a Kennedy, ¡todavía no ha aterrizado!’ Lo que provocó múltiples críticas por parte de sus seguidores y que el periódico El País cancelara su campaña publicitaria protagonizada por el cineasta.

Otro revuelo de la misma índole se armó cuando Álex de la Iglesia difundió su dimisión de la Academia. Es más, explicó claramente a través de la mediática red social el por qué de su decisión para quien no lo tuviera claro. Las distintas opiniones respecto a esta decisión, han provocado provocado reacciones por parte de sus seguidores como la creación de un 'hashtag' de apoyo:#todosconalexdelaiglesia.

Una herramienta de promoción

Si internet llega a todo el mundo, ¿qué mejor manera para promocionarse que usar la red? Eso debió de pensar Santiago Segura cuando inició sus andaduras por el mundo 'Twitter': 'Si pensáis que me he hecho de Twitter para promocionar Torrente IV... estáis en lo cierto'. Y, desde luego, no se equivocaba teniendo en cuenta que a día de hoy le siguen 36.000 personas.

Al mismo carro se subió Daniel Sanchez Arévalo que debió de darse cuenta de que esto de promocionar tus pelis ‘twitteando’ funcionaba. Así que el director, aunque no supera los 4.000 seguidores, va sumando cada día más y esto lo está aprovechando para dejar claro que su última película 'Primos' está en plena promoción de ahí que en la red social se denomine ‘El más primo de los primos’.

Diario al detalle

Gracias al 'tuiteo' también podemos conocer la rutina de cualquier persona que lo utilice. Por ejemplo, el todavía Presidente de la Academia de Cine deja a cada instante escrito qué hace a lo largo del día y así podemos saber si está reunido, en un atasco, va a cenar o cómo va el rodaje de su última película 'La chispa de la vida'.

Al igual que De la Iglesia, Nacho Vigalondo también es dado a contar sus cosas, de ahí que sus seguidores hayan vivido junto a él el día a día de su gripe.

Otros como Rodrigo Cortés, el director de 'Buried', vuelcan en 'Twitter' relatos sobre cada uno de sus movimientos que ponen el vello de punta, su creatividad puede seguirse momento a momento. Ahora nos queda saber si también se sumará a la moda de otros personajes del mundo del cine y nos contará detalladamente el diario del rodaje de 'Red Lights' y cómo es trabajar con Robert de Niro.