Dime por dónde invades... y te diré que extraterrestre eres

1. 'Independence Day': La invasión clásica

En esta película de 1996, los extraterrestres visitaban la Tierra de forma convencional: aparecían en el cielo sin avisar. Aunque algunos pensaron inocentemente que venían en son de paz, no fue así... Los alienígenas pillaron a Will Smith en la cama, y a los norteamericanos preparando los festejos del 4 de julio. 'Independence Day' recaudó más de cien millones de dólares y ganó un Oscar a los mejores efectos visuales.

2. 'La guerra de los mundos': Los alienígenas salen de debajo de la tierra

Porque no sólo hay que mirar al cielo con recelo, esta película de 2005 nos hace también mirar al suelo con recelo. En medio de una tormenta eléctrica, una enorme máquina de tres patas emergerá de la tierra, arrasando con todo lo que se le ponga por delante. La vorágine de destrucción y muerte pilla a Tom Cruise, divorciado, con sus hijos de visita en su casa. Así que en lugar de querer salvar el mundo, se conforma con mantener a los suyos seguros. 'La guerra de los mundos' es una nueva adaptación al cine de la novela homónima que Herbert George Wells escribió en 1898. Cruise fue nominado a un Razzie por su interpretación.

3. 'La hora más oscura': Una invasión a lo bolchevique

Ya bastante incómodo es que te invadan los extraterrestres para que además te pillen un plan 'guiri' en una ciudad como Moscú: Los protagonistas no conocen la ciudad, hay cuarenta grados a la sombra y, para hacerlo aún más molesto, los invasores son invisibles. Con grandes dosis de acción, en 'La hora más oscura' los alienígenas hacen saltar la Plaza Roja por los aires.

4. 'Men in Black': Los aliens son nuestros amigos (a veces)

No son terrícolas, pero se comportan como tal. Viven entre nosotros, son nuestros amigos, nuestros ídolos, los tenderos de la esquina... Así que pasan de invadirnos. Pero eso sí, deben cumplir la ley, porque si no tendrán que vérselas con Will Smith y Tommy Lee Jones. La convivencia marchará fantásticamente bien... hasta que un terrorista intergaláctico amenaza con acabar con la humanidad. A pesar del tremendismo de la línea argumental, siempre hay algún alienígena cachondo para descacharrarse.

5. 'Extraterrestre': Los aliens llegan por Lavapiés

En la última película del director español Nacho Vigalondo no hay ni destrucción masiva ni se masacra a la humanidad. Los extraterrestres llegan por el método clásico (aparecen en el cielo), para aparecer asomando por la esquina de un edificio del madrileño barrio de Lavapiés. Y allí se quedan toda la película. Así que Julián Villagrán, Carlos Areces y Raúl Cimas aprovechan para montar un divertidísimo cuadrilátero amoroso con Michelle Jenner.

6. 'Cowboys and Aliens': Los vaqueros se lían a tiros

No les llegaba a los vaqueros y a los indios con sus cuitas por el control de sus tierras para que además apareciesen los extraterrestres. En esta película, protagonizada por Harrison Ford y Daniel Craig, los platillos volantes entran en escena en el Viejo Oeste. ¿Pensabais que las escopetas y trabucos no iban a asustar a los vaqueros? No sabéis la mala leche que se gastaban...

7. 'Prometheus': Invasión a la inversa (que ya vamos nosotros)

Lo de 'meterse en la boda del lobo' debería ser un género cinematográfico. En este caso los hombrecillos verdes no visitan nuestro planeta. Es un grupo de científicos y exploradores los que viajen a un remoto planeta para conocer los orígenes de la humanidad... y acabarán por encontrarse a unos extraterrestres cabreados. O eso es lo que suponemos porque 'Prometheus' es la precuela, dirigida pro Ridley Scott, que nos teletransporta al universo 'Alien' 22 años después.

8. 'Mi novia es una extraterrestre': Los alienígenas están cañón

¿Hombrecillos verdes, feos y malolientes? En esta película la que llega de otro planeta es Kim Basinguer. Con ese pelazo rubio y un ajustadísimo vestido rojo, no es extraño que Dan Aykroyd caiga en seguida rendido a sus pies. El problema será que ella no tendrá ni idea de los usos y costumbres de nosotros, los humanos. Así que tendrá que aprender. La escena en la que intentan tener sexo (sin conseguirlo) es un clásico.

9. 'District 9': Los Extraterrestres son refugiados

Para estos extraterrestres fue mala idea visitar la Tierra. Tras la llegada de una enorme nave espacial a Johannesburgo (Sudáfrica), los alienígenas fueron encerrados en campos de concentración en calidad de refugiados. Con claros paralelismos con el 'apartheid', esta no es una película de invasiones al uso, pero no le faltan sus grandes dosis de acción. Estuvo nominada a cuatro Oscar en 2009, entre ellos al de mejor película y mejor guión.

10. 'Battleship': Los aliens llegan por el mar

Y ahora, concretamente este viernes, los extraterrestres nos invaden por el mar. Concretamente por las costas de Hawái. 'Battleship' empieza en plena celebración unos grandes juegos internacionales de guerra naval. Todo marchará con normalidad, hasta que algo no identificado emergerá de las aguas. La Marina de Estados Unidos tendrá que enfrentarse a un nutrido grupo de extraterrestres, decididos a acabar con todo. Protagonizada por Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker y la cantante Rihanna llega a los cines este viernes.