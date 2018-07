Diez puentes de película para pasearte por el 'puente' de mayo

1. El Roseman y el Holliwell de 'Los Puentes de Madison'

Con el propósito de capturar unas instantáneas a unos puentes del siglo XIX para la revista National Geographic, el fotógrafo al que interpreta Clint Eastwood llega hasta un pequeño pueblo de Iowa e irrumpe en la vida de Meryl Streep.

Los dos puentes que presencian el romance prohibido entre los protagonistas son el Roseman construido en 1883 y el Holliwell, que se convirtieron en unos puentes ‘de película’.

2. El puente mágico de 'Un puente hacia Terabithia'

Josh Hutcherson, muy de moda ahora por interpretar a Peeta en la popular saga 'Los Juegos del Hambre', ya apuntaba maneras allá por el 2007 en este film fantástico.

Él y su amigo del colegio crean el reino secreto de Terabithia, un lugar mágico cuya entrada sólo ellos conocen…

3. El puente de Vallcarca de 'Tres Metros Sobre el Cielo'

Barcelona fue uno de los lugares escogidos para rodar el famoso remake de la película italiana basada en la novela de Federico Moccia, protagonizada por Mario Casas y María Valverde.

El puente de Vallarca fue el escogido para dejarnos una de las escenas más románticas y me memorables de la película donde un enamorado Hache le deja el mensaje "Tu y yo a 3 MSC (metros sobre el cielo)" en lo alto del puente para que lo vea Babi.

4. El puente colgante de 'Indiana Jones y el Templo Maldito'

Cómo no iba a haber un puente en alguna de las aventuras del legendario Indiana Jones.

Sin duda, el más llamativo fue aquel que pudimos ver en 'El Templo Maldito', donde el arqueólogo más famoso del cine acaba ayudando, junto a una cantante y su joven acompañante, a los habitantes de un pequeño poblado en la India, cuyos niños han sido raptados.

El puente colgante por el que intentan huir de los malos los tres protagonistas nos dejauna de las escenas más impactantes del filme.

5. 'El Puente Sobre el Rio Kwai'

Uno de los grandes clásicos del cine, 'El Puente Sobre el Rio Kwai' resultó ganadora de siete Oscars entre una infinidad de premios.

Su gran reconocimiento nos permite calificar al puente para ferrocarril construido por unos prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial como uno de los más famosos del cine.

Durante la Gran Guerra, unos prisioneros británicos reciben la orden de los japoneses de construir en plena selva un puente de ferrocarril sobre el río Kwai, en Tailandia. El coronel Nicholson, que está al frente de los prisioneros, rehúsa hacerlo aludiendo la Convención de Ginebra que prohíbe el trabajo forzado de oficiales.

6. El Golden Gate en 'Vértigo'

Uno de los puentes que en más ocasiones ha aparecido en el cine es, sin duda, el Golden Gate.

El gran puente colgante rojo, inaugurado en 1937, cruza el estrecho para unir San Francisco, al sur, con el condado de Marin, al norte.

El Golden Gate ha sido, y es, protagonista de muchas películas. Entre todas ellas destacamos una impactante escena de 'Vértigo', uno de los clásicos de Alfred Hitchcock, donde el detective al que interpreta James Stewart salva a Madeleine, a la que da vida Kim Novak de un intento de suicidio.



7. El Pont Neuf de 'Los amantes del Pont-Neuf'

El Pont Neuf, que pese a que su nombre traducido sea 'Puente Nuevo', es el puente más antiguo de París, se convierte en el eje central de la trama de esta película francesa con gran éxito de audiencia.



Juliette Binoche y Denis Lavant protagonizan este drama en el que interpretan a dos indigentes que deambulan por los alrededores del río Sena.

Él es un frustrado artista de circo a causa de su adicción al alcohol, y ella es una pintora que ha sufrido una dolorosa ruptura sentimental y, además, se está quedando ciega. Entre ellos nace un sentimiento cada vez más fuerte de mutua dependencia.

8. El Puente Queensboro de 'Manhattan'

Un neoyorkino de pura cepa como Woody Allen no pudo resistirse a convertir el puente Queensboro en un elemento importante en una de sus películas.

El puente que comunica los distritos de Queens y Manhattan aparece en el cartel de 'Manhattan', en el que podemos ver a la pareja formada por Woody Allen y Diane Keaton sentada en un banco observando la noche junto al majestuoso puente.

9. El puente Vecchio de 'Hannibal'

El puente Vecchio, es uno de los más conocidos del mundo. De origen medieval se alza sobre el río Arno en Florencia.

Uno de los asesinos en series más despiadados del cine, Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, se traslada a la preciosa ciudad en 'Hannibal', el filme de Ridley Scott, en el que el Vecchio está de fondo en algunas escenas.



10. El puente de Brooklyn

El famoso y espectacular puente de Brooklyn es uno de los más recurrentes del cine, por no decir el que más, y una de las estructuras más reconocibles de Nueva York.



El puente que une los distritos de Manhattan y de Brooklyn en Nueva York se construyó entre 1870 y 1883, convirtiéndose en el primero suspendido mediante cables de acero.



Películas como 'Esencia de Mujer', 'Érase una vez en América', 'Kate & Leopold', 'Estado de Sitio', 'Gangs of New York', 'Godzilla', 'Fiebre del Sábado Noche', 'Wall Street', 'Otoño en Nueva York'… son algunos de los miles y miles de títulos en los que aparece el puente de Brooklyn.