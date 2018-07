Diez personajes asquerosamente adorables

1. Ace Ventura, un detective diferente

En esta desternillante comedia, Jim Carrey es el tarado Ace Ventura. Detective especializado en rescatar animales secuestrados, Ace recibe el encargo de localizar y rescatar el delfin Copo de Nieve, mascota del equipo de fútbol de Miami, que ha sido secuestrado el día anterior a la gran final que debe disputar el equipo.

2. Ali G anda suelto

'Niggas niggas niggas' del mundo: Sacha Baron Cohen, en la piel de un nigga desvergonzado, se presenta a las elecciones. Es la trama de 'Ali G anda suelto'. El Centro de Ocio John Nike en West Staines va a cerrar por falta de fondos. A Ali G le preocupa el destino del club alternativo de boy scouts que ha estado dirigiendo hasta ese momento, así que decidido a salvar el centro se encadena a una estación de autobuses de Staines.Así consigue llamar la atención del primer ministro, que le convence para presentarse a las elecciones al Gobierno.

3. Anchorman (El reportero): la leyenda de Ron Burgundy

Al igual que Emma Watson odiamos el machismo, característica principal de este personaje. Ron Burgundy (Will Ferrell) es el presentador de noticias más famoso de San Diego en los años setenta. Cuando se entera de que Veronica Corningstone (Christina Applegate), una reportera feminista y ambiciosa, va a trabajar con él, Ron está de acuerdo mientras se ocupe de las especialidades "femeninas". Pero Veronica no está dispuesta a ser un florero e inicia una guerra abierta entre los dos.

4. Austin Powers: Misterioso Agente Internacional

Casposo y salido: así es Austin Powers, un peculiar y atractivo espía de los años sesenta, cuyo principal enemigo es el doctor Maligno (interpretado también por Myers). Tras ser ambos sometidos a un proceso de congelación, se despiertan treinta años después en una sociedad completamente distinta a la que conocían. Sin embargo, ellos siguen siendo los mismos.

5. Borat: Lecciones culturales de América para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán

Sacha Baron Cohen, el peculiar protagonista de 'Ali G', interpreta también a Borat, un reportero de Kazajistán. Por orden de su gobierno, el periodista va a Estados Unidos para rodar un documental pedagógico, que debe recoger las mejores enseñanzas de los USA para que su país las aproveche. Seguro que tienes en tu mente ese bañador verde tan... favorecedor que usó Sacha en la promoción. Simplemente indescriptible.

6. El gran Lebowski

El Nota (Jeff Bridges), un hombre vago y gamberro que vive en Los Angeles, un día es confundido por un par de matones con el millonario Jeff Lebowski, con quien sólo comparte apellido. Después de que orinen en su alfombra, 'El Nota' inicia la búsqueda de El Gran Lebowski. De su encuentro surgirá un trato: 'El Nota' recibirá una recompensa si consigue encontrar a la mujer del magnate.

7. Super Nacho

Jack Black (Nacho) es un hombre sin talento en este film. Se crió en un monasterio en México del que ahora es el cocinero, pero no parece encajar (todo sabe fatal). Se da cuenta de que debe ingeniárselas para cocinar algo mejor para los pobres huérfanos (y de paso, impresionar a la preciosa hermana Encarnación) y se le ocurre la idea de ganar dinero convirtiéndose en luchador de lucha libre. Pero las monjas del monasterio están totalmente en contra de la lucha libre y a Nacho no le queda más remedio que llevar una doble vida. Esconde su identidad detrás de una máscara azul y se enfrenta a los luchadores más famosos de México, decidido a que los huérfanos vivan mejor (qué tierno).



8. Mary Katherine de 'Superstar'

Esta alumna de un convento de monjas nos encandila con su 'ingenuidad'. La adolescente Mary Katherine Gallagher lo único que desea en la vida es un beso, pero no un beso cualquiera, sino un beso que la desmaye. No obstante, por mucho que se esmere, es un poco nerd, torpe y 'asquerosilla'. Llega a la conclusión de que la única manera para conseguir su deseo es convertirse en una estrella del cine.

9. Zohan

Adam Sandler se convierte en este film en un peculiar y muy competente agente israelí de los servicios secretos del Mossad, que finge su muerte para poder trasladarse a Nueva York y cumplir allí el sueño de su vida: convertirse en peluquero y estilista (y un hortera profesional). Aunque Zohan se ha propuesto olvidar su peligrosa vida como agente de la lucha antiterrorista, pronto se da cuenta de que no es tan sencillo.

10. Torrente

Empezó siendo el brazo tonto de la ley en 1998, y estrena su quinta entrega el 3 de octubre, 'Operación Eurovegas'. ¿Y qué decir de nuestro 'adorablemente asqueroso' patrio que no sepamos ya? Los suegros de Alec Baldwin, que le recomendaron participar en la quinta entrega de la saga, lo definen como 'el hombre más asqueroso de todo cine español'. Pero la conclusión de todo esto es que al fin y al cabo, lo adoramos y no podemos vivir sin él (suspiro).