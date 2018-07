Diez películas de amor terminal para llorar a moco tendido

Las listas de cosas por hacer, las locuras de amor, esa persona que encuentras de manera inesperada... son lugares comunes en el cine, y son los argumentos de historias que nos han marcado de por vida y que recordamos siempre. En Seestrena.com repasamos los amores terminales más épicos del cine, para que puedas disfrutarlos con un buen barril de helado de chocolate y muchos pañuelos.

1. Mi vida sin mi

'Mi vida sin mi' cuenta la historia de Ann. Tiene 23 años, dos hijas, un marido que pasa más tiempo en paro que trabajando, una madre que odia al mundo, un padre que lleva 10 años en la cárcel, un trabajo como limpiadora nocturna en una universidad a la que nunca podrá asistir durante el día... Vive en una caravana en el jardín de su madre, en las afueras de Vancouver. Esta existencia gris cambia completamente tras un reconocimiento médico. Desde ese día, paradójicamente, Ann descubre el placer de vivir, guiada por un impulso vital: completar una lista de "cosas por hacer antes de morir".

2. Un paseo para recordar

Un clásico del cine romántico, que narra la historia de Jamie y Landon. Jamie es seria y conservadora, hija de un pastor de la iglesia baptista. No tiene miedo de manifestar que la fe es lo más importante en su vida, aunque ello le cueste las críticas de sus compañeros. Landon, por su parte, es el típico 'malote' y su pandilla manda en la escuela. Pero en cuanto salen del instituto y tienen que enfrentarse a las responsabilidades de la vida todo cambia... adivina. No te puedes perder este peliculón que te hará llorar.

3. Otoño en Nueva York

Will Keane (Richard Gere) es el propietario de uno de los restaurantes más famosos y prestigiosos de Nueva York. Su carisma y seguridad le convierten en un imán para las mujeres, con las que se relaciona sin comprometerse. Cuando conoce a la joven Charlotte Fielding (Winona Ryder), su pasión por la vida le hechiza de inmediato. Sabedora de que debe vivir la vida al máximo (por su enfermedad), Charlotte le muestra a Will una impresionante capacidad de amar y proporciona a Will una visión que va más allá de su edad. Y el final no te lo contamos... ¡Prepárate para llorar!

4. Restless

Narra la historia de amor de Mia Wasikowska, una enferma terminal, y Henry Hopper. Él es muy peculiar: un fantasma de un piloto kamikaze japonés de la II Guerra Mundial es su mejor amigo y su afición es asistir a funerales ajenos para superar la frustración de no haber podido acudir al de sus padres (estaba en coma). En uno de estos funerales es donde conoce a Annabel, que le cuenta que trabaja en un hospital en el departamento de oncología... ¡Aunque después le confiesa que es una paciente! Dramón y lágrimas aseguradas.

5. Amor

Dirigida por Haneke, obtuvo el Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2013. Narra la vejez de Georges y Anne, dos ancianos de ochenta años jubilados que viven en París y eran que profesores de música clásica. Su hija, que también se dedica a la música, vive en Londres con su marido. Un día Anne sufre un infarto que le paraliza un costado, y el amor que ha unido a la pareja durante tantos años se verá puesto a prueba. Una historia tremendamente triste que te recomendamos sin ninguna duda.

6. Elegir un amor

Esta película tiene unos cuantos años, y en ella puedes ver a una jovencísima Julia Roberts interpretando a Hilary, una atractiva joven que ya casi ha renunciado al amor, pero es que además el resto de su vida tampoco marcha bien. Un día decide contestar al anuncio de un periódico en el que se solicita una chica atenta y servicial. Acude a una lujosa mansión, donde conoce a Victor (Campbell Scott), un joven de buena familia que padece una leucemia que todos creen incurable, incluido su dominante padre (David Selby). Se enamoran y bueno... mira la película a ver que pasa.

7. Bajo la misma estrella

Basada en el best-seller de John Green, cuenta la historia de Hazel (Shailene Woodley) que siempre se ha considerado una enferma terminal a pesar de que un milagro médico ha conseguido reducir su tumor y darle unos años más de vida. Sin embargo, cuando Gus (Ansel Elgort) entra a formar parte del grupo de ayuda para enfermos de cáncer juvenil, la vida de Hazel se transforma por completo. Una triste historia de amor... Con un punto de vista diferente.

8. Beginners

Tras la muerte de su padre, Oliver (Ewan McGregor) conoce a la impredecible e irreverente Anna (Mélanie Laurent). Mientras tanto, acuden a su mente recuerdos sobre su padre, un hombre que con 75 años y más de cuarenta de matrimonio decidió salir del armario y enamorarse en sus últimos días. Oliver se esfuerza por amar a Anna con la valentía y el sentido del humor que él le enseñó. Muy tierna y divertida.

9. Ahora y siempre

Tessa (Dakota Fanning) es una joven a la que le han diagnosticado leucemia y, después de exponerse durante cuatro años al tratamiento de quimioterapia, los médicos le han dicho que su enfermedad es irreversible. La joven no quiere pasar sus últimos días en un hospital ni martirizarse por lo que le ocurre, así que se toma la enfermedad con filosofía. Más que incluso algunos de sus familiares. Hace una lista con las cosas que le gustaría hacer antes de morir. Entre las experiencias, está la de enamorarse y perder la virginidad y Adam (Jeremy Irvine), un vecino bastante guapo y responsable que cuida de su madre enferma, es el chico perfecto para ello.

10. Posdata te quiero

Clásico donde los haya, la pareja de Hilary Swank y Gerard Butler nos conquistó a muchos. Es la vida de Holly, que se ve truncada cuando su marido Gerry muere. Incapaz de salir adelante por sí misma, su madre y sus amigos intentan animarla. Un día, después de su 30 cumpleaños, Holly recibe una grabación y una carta de Gerry animándola a salir, a divertirse, a seguir adelante. Cada mes recibirá una carta firmada con un "Posdata: Te quiero", que le devolverán las ganas de vivir. No puedes seguir viviendo sin haberla visto.

¿Son estas tus historias de amor terminal favoritas? ¿Tienes alguna otra en mente?