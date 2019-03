Diez actores británicos que todo el mundo cree que son más yankis que el pollo frito

¡NO TE VUELVAS A CONFUNDIR!

Que quede claro, en Hollywood no solo hay actores americanos. Y que también quede claro, no todos los actores británicos tienen acentazo como Benedict Cumberbatch y Michael Caine. Por esas razones, hay muchos intérpretes del Reino Unido que mucha gente piensa que nacieron en Estados Unidos. Para que no te vuelvas a confundir, te traemos la guía definitiva de actores británicos a los que no debes cambiar de país.