Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes, Emma Watson... sus nuevos proyectos después de Harry Potter

Daniel Radcliffe se pasa al cine de terror

Con el traje de Harry Potter ya en el armario, Daniel Radcliffe ha ido enfrentándose con cautela a varios proyectos modestos, comenzando por el thriller de terror 'La mujer de negro', con muy buenas críticas en Gran Bretaña.

Ahora, Radcliffe se prepara para volver al cine con tres películas muy diferentes: el thriller 'Kill your Darlings'; 'The F Word', una comedia romántica y 'Horns' un drama fantástico. Además, el actor participará en la oscura versión de Guillermo del Toro del clásico 'Pinocho', donde pondrá voz al muñeco de madera.

Emma Watson explota su lado más sexy

La chica más empollona de Hogwarts ha crecido y se ha convertido en una auténtica mujer. Emma Watson parece haber alcanzado la cúspide de su carrera, con múltiples proyectos a la vista: este otoño la veremos en[[LINK:INTERNO|||20120604-NEW-00073-false||| 'The Perks of Being a Wallflower']], un drama adolescente sobre la amistad.

Y para el año que viene estrenará tres películas: 'The Bling Ring', de Sofia Coppola, 'The End of the World' y 'Your Voice in my Head'. Por último, la actriz se ha unido recientemente al reparto de 'Noé', cinta bíblica protagonizada por Russel Crowe.

Rupert Grint, de amigo gracioso a rey del drama

Quizá sea el que ha pasado más desapercibido del trío de magos…hasta ahora. Desde el fin de la saga, Rupert Grint no ha parado de conseguir papeles protagonistas en películas.

Después de estrenar en marzo la cinta noruega 'Into the white', Grint se prepara para un 2013 lleno de estrenos: 'The necessary Death of Charlie Countryman', 'CBGB' (donde coincide con el ex profesor Snape, Alan Rickman), 'The Drummer', 'Eddie, The Eagle' y 'Cross Country' son los títulos de sus próximos proyectos. Además se rumorea que el pelirrojo también actuará en 'Enemy of Man' y cederá su voz a la película infantil 'Postman Pat: The Movie'.

Tom Felton, no tan malo en el fondo

El malvado compañero de clase de Potter también ha conseguido brillar en la industria del cine. Este pinta que será su año de suerte: acaba de estrenar en Estados Unidos 'La Aparición' y ya tiene planeado pasearse por la alfombra roja de nuevo con 'Desde el rough', una película sobre golf que suena fuerte dentro de la quiniela de los Oscar, 'Therese Raquin' y 'Fangs of War', además de una miniserie de televisión titulada 'Labyrinth'. Pero eso no es todo, ya que ahora mismo se encuentra rodando 'Grace and Danger' y tiene planeado actuar en 'Attachment'. Tenemos Felton para rato…

Ralph Fiennes, al que no debe ser nombrado se le pone nombre

El actor que encarnó al temido Lord Voldemort contaba ya con una gran carrera antes de meterse en el mundo de la magia, y después de la saga, su presencia en una cinta se ha revalorizado notablemente.

Ya le vimos encarnando al dios Hades en 'Furia de Titanes' y próximamente nos lo encontraremos en 'Grandes Esperanzas', basada en la novela homónima de Charles Dickens, al que curiosamente interpretará en otro proyecto, 'La mujer Invisible'. También estará junto a Javier Bardem y Daniel Craig en 'Skyfall', que se estrenará a finales de octubre, justo cuando está previsto que comience el rodaje de 'Mesyats v derevne', un drama ruso basado en la novela de Ivan Turgenev.