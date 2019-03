Propósito de seestrena.com: Seguir los pasos de los protagonistas de 'Cincuenta Sombras de Grey' hasta que la película llegue a los cines en febrero de 2015.

Terminado ya el rodaje de la película (y claro, terminadas ya las filtraciones de imágenes), la cinta que adapta las vendidísimas novelas eróticas se mantiene en fase de post producción, con lo que habrá que contentarse (contentaros) con el resto de proyectos de Dakota Johnsson y Jamie Dornan.

Sin ir más lejos, este viernes la hija de Melanie Griffith estrena 'Need For Speed', la espídica y cargada de revoluciones adaptación del videojuego de mismo nombre. A modo de precalentamiento para identificarla con Anastasia Steele, la rubia ya no es rubia si no morena, cambio de color de pelo que también le exigía el guión de 'Cincuenta Sombras'.

'Need For Speed' en realidad tiene como principal protagonista a Aaron Paul (actor tremendamente popular por su paso por la serie 'Breaking Bad'), al que veremos meterse en la piel de un piloto de carreras clandestinas que posee su propio garaje para modificar sus coches y hacerlos más rápidos.

La cosa se le complica cuando es enviado a prisión después de que su mejor amigo haya sido asesinado en una de las competiciones. Como manda la ley de la venganza, cuando sale de la cárcel buscará a los verdaderos culpables. "Es estupendo tener un personaje triste en una película de carreras de coches" dice entre risas Dakota en el vídeo de la entrevista.

También cuenta qué tal es trabajar con el director Scott Waugh ('Acto de Valor') y cómo le habría gustado que la pandilla de tipos duros que le acompañan en la película "fuesen sus hermanos".

Aquí os dejamos el tráiler de la película. 'Need For Speed' llega a los cines el 4 de abril.