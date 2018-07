Cuando los pectorales son lo importante

El actor Jason Momoa será el encargado de dar vida a 'Conan El Bárbaro' en la nueva versión que se prepara de la película. En 1982, un joven Arnold Schwarzenegger se metía en la piel del personaje en la cinta original. Las primeras imágenes del rodaje han dejado entrever que Momoa lucirá un vestuario de lo más escaso. De esta forma, el joven actor se unirá a la lista de torsos míticos del séptimo arte.

La belleza del desnudo no sólo la apreciaban los griegos, la industria de Hollywood también ha sabido sacar partido de ello. Por esto, no es de extrañar que una película de acción o mitológica se convierta en la excusa perfecta para que el actor vaya ligero de ropa.

Brad Pitt, Hugh Jackman o Daniel Craig ya han mostrado su mejor cara ante la cámara; aunque las jóvenes promesas como Taylor Lautner llegan pisando fuerte. El joven actor luce sin camiseta la mayor parte de la saga 'Crepúsculo', el resto del tiempo se emplea en efectos especiales que lo convierten en lobo.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Todos los actores no tienen un físico perfecto, aunque a algunos de ellos no les importe mostrarse sin complejos. Santiago Segura, en su papel de Torrente, Sacha Baron Cohen, encarnando a Borat, o Steve Carell han demostrado que la belleza es subjetiva, y que ellos también tienen un torso muy peculiar.