Crowe: "Con 'El maestro del agua' quería mostrar la verdad de la guerra a mis hijos"

"Mi deber era proteger a mis hijos, y les fallé. Puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus hijos". Así comienza 'El maestro del agua'. Un campesino australiano Russell Crowe decide cruzar el mundo en busca de sus tres hijos, desaparecidos en una de las batallas de la Primera Guerra Mundial, la de Galipolí, Turquía.



Turcos y alemanes luchan contra ingleses, franceses, australianos y neozelandeses que, como Crowe, desde pequeños han estudiado esta historia, pero siempre desde el punto de vista de los países australes. En la película se cuenta también desde las trincheras otomanas.

"Hablamos de pérdidas, enterramientos, muerte esa es la verdad. Y tenía la responsabilidad de mostrar eso a mis hijos y no una versión glorificada", insiste Crowe. 'El maestro del agua' ha sido su estreno como director de largometrajes, pues ya había dirigido otros formatos como documentales, por lo tanto esta experiencia fue "un paso muy cómodo, muy sencillo para mí", explica Crowe.



También ha resultado cómodo para su compañera de reparto, la ucraniana y ex chica Bond Olga Kurylenko. "Para empezar no tenía a un actor hablando por un lado y al director por otro y eso pasa a veces. Era una persona y yo me dirigía sólo a una persona", cuenta Kurylenko.

Olga encarna a una joven viuda que perdió a su marido en la misma batalla. Es una mujer que se opone a las tradiciones del país y la sociedad. "Esto ocurrió hace 100 años. Es inimaginable que una mujer se revelara en contra de las reglas. Y ella lo hizo, es realmente muy fuerte y un ejemplo para nosotros", sostiene.

Esta película contiene un extra para los amantes de la arquitectura otomana. Es la primera vez que una producción internacional rueda en el interior de la Mezquita Azul de Estambul. Todo un lujo visual.