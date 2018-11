Conspiraciones tecnológicas: 'El círculo' y otras 10 grandes películas sobre los peligros de la red

'El círculo' (Jams Ponsoldt, 2017)

El día que Mae Holland es contratada para trabajar en el Círculo, la empresa de internet más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. A través de un innovador sistema operativo, el Círculo unifica direcciones de email, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios dando lugar a una única identidad virtual y veraz, en pos de una nueva era marcada por la transparencia.

Tom Hanks y Emma Watson en 'El Círculo' | seestrena.com

La película es una gran fábula con una moraleja que se ve desde el cartel: tú eres dueño de tu vida hasta que decides compartirla en la red. A partir de ahí, ya seas un ciudadano anónimo, o un empleado de estas grandes multinacionales, te expones y te arriesgas al mal uso que se pueda dar de esa información. Tu privacidad queda limitada. Saben dónde estás, con quién y haciendo qué. Pero sólo si quieres, claro. Las redes sociales son como una sierra eléctrica: son útiles, pero si les das la vuelta pueden ser muy peligrosas. El personaje de Emma Watson entra entusiasmada en esta web / aplicación / red social de moda, y queda prendada de los encantos del personaje de Tom Hanks con sus carismáticas presentaciones (¡holi, Steve Jobs!). Pero enseguida se da la vuelta a la tortilla. La película es una gran suma de estas diez películas pioneras del género que pasamos a nombrar.

'THX 1138' (George Lucas, 1971)

Una visita al futuro donde el amor es el máximo crimen. THX 1138, LUH 3417, y SEN 5241 intentan escapar de una sociedad futurista localizada debajo de la superficie de la tierra, y donde se ha prohibido el sexo, usando drogas que controlan a la gente.

'THX 1138' de George Lucas | Lucasfilm

La primera película de George Lucas ya se adelantó a su época. Si bien es cierto que bebía directamente de la novela '1984' ("...el Gran Hermano te vigila..."), Lucas planteó visualmente cómo sería un futuro absolutamente terrorífico y claustrofóbico donde cualquier acto íntimo (incluído el sexual) pasaría a ser de dominio público, ¿para el bien de la Humanidad? Maravillosa.

'Tron' (Steven Lisberger, 1982)

Un hacker es dividido en moléculas y transportado a las entrañas de un ordenador en el que un malvado programa controla los comportamientos a su antojo.

La revolución de 'Tron' | seestrena.com

La revolución de la imaginería digital en el cine. Tanto ésta como su tardía secuela son apabullantes visualmente. Es como 'Viaje alucinante' o 'El chip prodigioso' pero cambiando las venas del cuerpo humano por circuitos electrónicos.

'Juegos de Guerra' (John Badham, 1983)

David es un experto informático capaz de saltarse los más avanzados sistemas de seguridad y de descifrar los más herméticos códigos secretos. Pero su juego se complica cuando involuntariamente conecta su ordenador al del Departamento de Defensa americano, encargado del sistema de defensa nuclear. Desencadena así una situación de peligro difícilmente controlable. Con la ayuda de su novia y de otro informático genial intentará, en una carrera contrarreloj, evitar la Tercera Guerra Mundial.

NO ERES FRIKI SI NO HAS VISTO ÉSTAS PELÍCULAS | seestrena.com

En plena primera edad de oro de los videojuegos el director de 'Fiebre del sábado noche' o 'Cortocircuito' ya nos advertía de los peligros de las partidas online y del fácil acceso que se puede tener a todo desde un sencillo ordenador en casa, y con un genio al volante (como el personaje de Richard Pryor en 'Superman III').

'1984' (Michael Radford, 1984)

El futuro, año 1984. Winston Smith (John Hurt) soporta una abyecta existencia bajo la continua vigilancia de las autoridades de la Oceanía totalitaria. Pero su vida se convertirá en una pesadilla cuando pruebe el amor prohibido y cometa el crimen de pensar libremente. Enviado al siniestro “Ministerio del Amor”, se encuentra a merced de O’Brien (Richard Burton), un cruel oficial decidido a destruir su libertad de pensamiento y a quebrantar su voluntad.

El Gran Hermano de '1984' | Internet

Adaptación oficial de la novela que llegaba un poco tarde pues ya se habían hecho películas mejores sobre el tema (la de George Lucas, sin ir más lejos). Ahora bien, tiene su gracia que se hiciera en un 1984 ¿no muy distinto al que planteaba el texto original?

'La Red' (Irwin Winkler, 1995)

El primer día de sus vacaciones, una programadora de ordenadores recibe un extraño disquet para que lo investigue. Se lo guarda y descubre que posee una clave para acceder al control de las bases de datos protegidas de Estados Unidos. A la vez ve cómo todos los datos de su vida que figuran en archivos informáticos son suprimidos o tergiversados.

Sandra Bullock en 'La red' | seestrena.com

Sandra Bullock en los albores de internet. Quizá 1995 fue el año del boom y de las cuentas de correos electrónicos llenas de letras y números, el año de Yahoo! y de los modems que hacían tanto ruido. Hollywood se apresuró a decirnos con esta peli: ¡cuidadín con dar la VISA a lo loco por ahí!

'Matrix' (Hermanas Wachowski, 1999)

Thomas Anderson es un brillante programador de una respetable compañía de software. Pero fuera del trabajo es Neo, un hacker que un día recibe una misteriosa visita...

Matrix | Warner Bros

Todo un clásico del género. ¿Y si todo fuera mentira? Las hermanas Wachowski bebían de clásicos manga como `Akira´ o `Ghost In The Shell´ para fundir visualmente todo el poder de la animación japonesa con esta original historia de mega-redes macabras conectadas para tenernos bajo su absoluto dominio.

'La Red Social' (David Fincher, 2010)

Una noche de otoño del año 2003, Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), alumno de Harvard y genio de la programación, se sienta delante de su ordenador y empieza a desarrollar una nueva idea: The Facebook. Lo que comenzó en la habitación de un colegio mayor pronto se convirtió en una revolucionaria red social. Seis años y 500 millones de amigos después, Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Pero a este joven emprendedor el éxito le trajo también complicaciones personales y legales, en especial la acusación de que robó la idea a unos estudiantes de su misma universidad, y su turbulenta relación con Eduardo Saverin (Andrew Garfield), su antiguo amigo y co-fundador de Facebook.

Jesse Eisenberg en 'La red social' | seestrena.com

Una obra maestra. La mejor película de la lista sin duda. El talento frente al papel del guionista Aaron Sorkin con el talento tras la cámara del director David Fincher. Todo un juego de traiciones y deslealtades (¿amistad, qué es eso?) para narrar la creación de la web / red social / app que, sí, nos ha cambiado la vida a todos.

'Los becarios' (Shawn Levy, 2013)

Billy (Vince Vaughn) y Nick (Owen Wilson), dos comerciales ya cuarentones que han perdido su empleo, llegan a la conclusión de que su problema consiste en no haberse adaptado a las nuevas tecnologías. Deciden entonces empezar de cero y buscar trabajo en la empresa más popular de Internet: Google. Cuando, por fin, consiguen un contrato de prácticas como becarios, se verán obligados a competir con jóvenes veinteañeros, universitarios brillantes mucho más listos y más familiarizados que ellos con el mundo digital.

Owen Wilson y Vince Vaughn perdidos en la vida | seestrena.com

Si se rodara ahora parecería una parodia de 'El círculo'. De hecho es difícil ver ahora la película con Emma Watson y Tom Hanks sin imaginarse a Vince Vaughn y Owen Wilson haciendo el tonto por ahí.

'Steve Jobs' (Danny Boyle, 2015)

Biopic del mítico empresario y programador informático Steve Jobs (1955-2011), centrado en la época en la que lanzó los tres productos icónicos de Apple.

Michael Fassbender es 'Jobs' | seestrena.com

Hay muchas películas sobre el fundador de Apple, pero quizá ésta, escrita de nuevo por el mejor dialoguista de todos los tiempos, Aaron Sorkin, es la mejor... O al menos la más cuidada visualmente. Vale que Michael Fassbender se parece al inventor del iPhone lo mismo que un huevo a una castaña, pero el estar contada en tres actos (uno por cada invento) con diferente textura visual y ritmo endiablado la hace tremendamente adictiva.

'Nerve, un juego sin reglas' (Henry Joost & Ariel Schulman, 2016)

Una estudiante se encuentra a sí misma inmersa en un juego online de "verdad o acción" (truth or dare), donde cada movimiento empieza a ser manipulado por una comunidad anónima de "observadores".

Nerve | seestrena.com

Aunque ya te quede muy pasado el verano de 2016, recuerda que estalló la fiebre del 'Pokémon GO' y todos los accidentes de adolescentes que estaban a punto de morir atropellados porque se encontraban con Pikachu en medio de la Gran Vía. Bien, ésta es la versión extrema de un videojuego similar para móviles. Una estupenda película que con el tiempo será de culto.