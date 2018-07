Conoce al sustituto de Mario Casas en 'Fuga de Cerebros 2'

El actor español Adrián Lastra comenzó su carrera profesional dando clases de ópera con la cantante Victoria Manso. Lo que le llevó, a que en 2004, le ofrecieran su primer papel como actor de teatro en el musical 'Broadway Millenium'.

Fue su primer papel y el que le abrió las puertas al mundo de la interpretación. Desde entonces no ha parado de trabajar en diversas obras de teatro y musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’ o ‘Flashdance’.

Aunque sus primeros años de actor los pasó entre bastidores y fue precisamente en el teatro donde se consolidó como actor, también ha hecho sus pinitos en el mundo de la televisión, interpretando a personajes episódicos en varias series de Antena 3 como ‘Lalola’, ‘Los hombres de Paco’ o ‘Impares’.

Tras siete años subido a los escenarios ha decidido dar un paso más en su carrera y se ha metido de lleno en el mundo del cine. Su papel protagonista en la última película de Daniel Sánchez Arévalo, ‘Primos’ en 2009, le ha servido como trampolín para ser, junto a la actriz Patricia Montero, los protagonistas de ‘Fuga de cerebros 2’.

El rodaje comenzará el 13 de junio y para el estreno tendremos que esperar hasta final de año.