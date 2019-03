Conoce a Sofía Vergara en doce ítems

1. Su nombre completo: Sofía Margarita Vergara Vergara. Nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla, Colombia, por lo que actualmente tiene 42 años.

2. Su descubrimiento: Sofía Vergara fue descubierta por un cazatalentos en una playa del Caribe colombiano con 17 años. Fue contratada como modelo de un anuncio de Pepsi que tuvo mucho éxito en su país natal. Hace unos años hizo de nuevo la campaña, junto al futbolista David Beckham, pero para la misma bebida baja en calorías.

3. Sus aspiraciones antes de la fama: "Estaría casada, viviría en Barranquilla (Colombia) y sería dentista", declaró la actriz. Empezó a cursar estudios de Odontología en la Universidad, que abandonó para comenzar sus trabajos como modelo y presentadora de televisión.

4. Su aspecto físico: Su pelo es rubio natural y apostó por teñirse de moreno, para dar el perfil de latina cuando empezó a ir a castings en Los Ángeles.

5. Sus complejos: Sofía estaba acomplejada por tener poco pecho: "Me llamaba palillo. Sufría porque no tenía el cuerpo voluptuoso de mis amigas y tenía miedo de no llegar a tener ese par de complementos que mi madre si tenía", ha afirmado en alguna ocasión.

6. Ha superado un cáncer: A los 28 años, tuvo que batallar con un cáncer de tiroides. Tiene una pequeña cicatriz en el cuello.

7. Es una rompecorazones de Hollywood: La actriz confesó que tuvo una relación corta con Tom Cruise cuando todavía no era muy famosa en Estados Unidos, y relata que también ha tenido romances con Enrique Iglesias, Luis Miguel o Mark Wahlberg. Además se casó a los 18 y fue madre muy joven, por lo que ahora tiene un hijo veinteañero.

8. Su consolidación: Su papel en la serie televisiva 'Modern Family' la perfiló como una de las mejores actrices cómicas de la televisión estadounidense.

9. Reconoce cierto parecido a su personaje: "Somos colombianas, tenemos un hijo de otro matrimonio, acento y mucho carácter", dice sobre Gloria, su histriónico y alocado personaje en 'Modern Family'.

10. Su palmarés: Fue nominada al Globo de Oro, el Emmy, el SAG, a los Premios Satellite y a los Kids Choice Awards, entre otros.

11. Es empresaria: Ha diseñado una línea de ropa. En el último año ha ganado 19 millones de dólares y está en la lista de Forbes de las celebrities más importantes de Estados Unidos.

12. En el cine: a pesar de haber triunfado en televisión, ha participado en películas de animación como 'Los Pitufos' o 'Happy Feet 2'. Además ha tenido papeles en 'Machete Kills', 'Aprendiz de Gigolo' o 'Noche de fin de año'. Hoy viernes la podemos ver en los cines españoles con 'Chef'.