Las 6 claves que convierten a 'Resident Evil: Capítulo final' en la mejor entrega de la saga

1. MÁS MILLA QUE NUNCA

Milla Jovovich vuelve a demostrar lo bien que le sienta encarnar a Alice. La ucraniana regresa para despedir al personaje por lo más alto y haciendo lo que mejor se le da, repartir a diestro y siniestro. Especialmente destacables son sus momentos en el último acto de la cinta, en el que vemos una faceta desconocida de Alice y se revelan varios secretos suyos que nos han dejado con el culo torcido. Lo peor del protagonismo de Milla es que se come al resto del reparto, pero de esta forma también podemos ver una enemistad muy elaborada con el doctor Isaacs, el antagonista principal de la cinta.​

2. CONEXIÓN DIRECTA CON LA PRIMERA PELÍCULA

'Resident Evil: Capítulo final' está muy relacionada con la primera cinta de la saga, considerada como la mejor por los fans en comparación con las flojas secuelas. La acción transcurre en Raccoon City, la ciudad de la primera película, aunque está no es la única conexión con la cinta original. Desde viejos personajes hasta detalles como el famoso pasillo láser, 'El capítulo final' está lleno de guiños que conectan a los dos filmes en un círculo perfecto, algo que gustará a los fans.

3. REGRESO DE VIEJOS E IMPORTANTES VILLANOS

¿Recuerdas a la Reina Roja, la inteligencia artificial homicida de la primera película? Pues este adorable ordenador asesino vuelve a hacer de las suyas en 'Resident Evil: Capítulo final', y esta vez lo hará con un rol mucho más determinante para la trama. Pero ojo, porque no es la única antagonista que regresa. Tal y como hemos dicho antes Iain Glen regresa en su papel del doctor Isaacs para poner las cosas difíciles a Alice. Y adelantamos que con esta película se corona como el mejor villano de la saga.

4. LA CINTA CON MÁS ACCIÓN DE LA SAGA

El hecho de que haya tiros, explosiones y sangre en 'Resident Evil' no es algo muy nuevo. Pero es que en la última entrega toda la acción de las películas previas se multiplica. La acción y el frenesí rodean la película desde el principio hasta el final, por lo que es difícil que te aburras durante el transcurso de la trama. Si crees que el cóctel de zombies, tanques, gasolina y catapultas (sí, catapultas) no es algo explosivo, pues definitivamente 'El capítulo final' no es tu película. Y prepárate para ver sangre, mucha sangre...

5. RECOMENDADA PARA LOS FANS DE LOS VIDEOJUEGOS

Las películas basadas en videojuegos suelen caer en el pecado de tener tantas referencias a los juegos que solo las entienden los jugadores. 'Resident Evil' no comete ese error en sus cintas, y menos en la última entrega. Pero eso no significa que los aficionados a los videojuegos no vayan a disfrutar con la película. La abundancia de escenarios oscuros y de momentos de tensión recuerdan mucho a la estética de los juegos, algo los gamers agradecerán.

6. CIERRA LA SAGA CON MUCHAS REVELACIONES

Tal y como hemos dicho antes, 'El capítulo final' cierra un círculo perfecto con la primera película. De esta forma, muchos misterios que nos llevan carcomiendo durante toda la saga quedan resueltos. ¿Cuál es el origen del Proyecto Alice? ¿Y qué pasa con las verdaderas intenciones de la Corporación Umbrella? No te preocupes, los grandes interrogantes se responden sin forzar la conclusión de la saga. Tenemos de esta forma un buen final para la historia de Alice. ¿O no?​

