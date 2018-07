En el cine con gafas de sol

LOS ACTORES PROMOCIONAN EL ACESSORIO VERANIEGO

Son bonitas, protegen del sol, dan personalidad y además quedan bien. Así son las gafas de sol que con el paso de los años han ido adquiriendo más protagonismo, hasta el punto de haber llegado a convertirse en una herramienta fundamental dentro del cine. De ahí que actores como Will Smith y Tommy Lee Jones, en ‘Men in black’ y Keanu Reeves en Matrix no hayan podido vivir sin ellas.