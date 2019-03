La historia es de todo menos original: típica chica cándida de pueblo llega a la gran ciudad dispuesta a comerse el mundo como artista...aunque al final acaba sirviendo copas.

Pero como todo cuento de hadas, la cenicienta se convierte en princesa cuando le dan una oportunidad. "Siempre he sido un poco reservada para aceptar un papel -explica Christina Aguilera- porque quería hacer algo que realmente me apasionase. Y la idea de reflejar la esencia de estos clubs de burlesque me encantaba porque nunca se había hecho".

Stanley Tucci, los guapos Cam Gigandet y Eric Dane o la mala Kristin Bell acompañan a Aguilera en su debut, aunque de hada madrina en la ficción y en la realidad ejerce Cher, que vuelve al cine de protagonista tras 11 años: "Ese ha sido mi objetivo, ayudar a Cristina en todo momento -comenta la diva de la música y el cine, Cher- La verdad es que no sé porque llevo tanto tiempo sin actuar, no he parado. Me ofrecieron trabajar en 'Mamma Mia' con Merl Streep, pero estaba de gira. Aquí ya no podía decir que no".

El telón se levanta el 17de diciembre en los cines. Veremos entonces si Aguilera da el cante o el do de pecho.