Cameron Diaz, la actriz de las piernas de alambre y sonrisa gigante

La actriz estadounidense Cameron Díaz hizo gala desde pequeña de su carácter aventurero e independiente. Comenzó su carrera profesional en el mundo de la moda cuando tan solo tenía dieciséis años. Logró firmar un contrato con una conocida agencia de modelos que le permitió posar para los mejores diseñadores del mundo.

Años más tarde, en 1994, a la actriz con mirada de ángel, le ofrecieron su primer papel para protagonizar junto a Jim Carrey ‘La máscara’, en la que apareció como femme fatal, una rubia de ojos azules, sensual y atractiva. Sin embargo Cameron demostró que a parte de tener un buen físico tenía cualidades para la interpretación.

Tras cautivar a millones de espectadores, la actriz nos deleitó con diferentes interpretaciones, mostrando su lado más dramático en ‘Luna de miel’o ‘La decisión de Anne’ donde interpretaba a una madre coraje que su única meta era salvar a su hija. Aunque el éxito le llegó en 1997 con la comedía romántica ‘La boda de mi mejor amigo’ que se convirtió en un éxito de taquilla.

Su entrañable interpretación, la consagró como una de las actrices cómicas más interesantes. De hecho, un año más tarde fue elegida para protagonizar ‘Algo pasa con Mery’. A raíz de su papel como Kimberly Wallace, la actriz repitió género de comedia romántica como ‘La cosa más dulce’ o ‘The Holiday'.

Pero no es únicamente una actriz de comedias románticas, como ha demostrado en ‘Cosas que dría con sólo mirarla’ o de drama en ‘Gangs of New York’, sino que sus éxitos no han sido sólo delante de la cámara. Cameron Díaz ha presatado su voz a Fiona en las películas de ‘Shrek’.

Cameron Díaz acaba de presentar en Madrid su nueva película 'Bad Teacher', que se estrenará en próximo 8 de julio.