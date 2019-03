En 2012, Andreu Buenafuente se vio por primera vez en 30 años mano sobre mano. Hacía un par de meses que s¡ programa 'Buenas noches y Buenafuente' se había despedido de la parrilla y no había perspectivas de volver. Como una reacción de necesidad y desde "las tripas" decidió irse al culo del mundo. "Para mi quedarme sin programa fue anómalo, porque hago radio y televisión desde los 18 años, y necesitaba seguir contando mis cosas. Así que cogí mis cámaras y me lancé a este formato".

Así nació 'El culo del mundo', el documental que se presentó en el Festival de Málaga y en el que el presentador hace una reflexión sobre su oficio, su carrera o sobre la televisión. "Si no dependiese de la audiencia no haría nada muy elevado ni muy marginal", confesó el presentador en nuestra charla en la ciudad andaluza. "A mi me gusta mucho conectar con el público de la calle, el de verdad. Y yo tampoco soy un genio del humor ni de la creación. La audiencia tampoco afecta tanto, al final tú eres capaz de hacer unas cosas, si no van bien te tienes que ir para casa".

En este viaje a las entrañas del humor, y sobre todo a las suyas propias, Buenafuente se va rodeando de compañeros de profesión que le conocen bien: Berto Romero, Jordi Évole, Santiago Segura, el Gran Wyoming y un grandilocuente José Corbacho, que dice a la cámara con total naturalidad que "Buenafuente tiene el ego como el Santiago Bernabèu".

"Esta corbachada me va a acompañar durante todo el documental", ríe el humorista nada más sacar el tema. "Todos los que nos ponemos ante la cámara trabajamos con nuestro ego. Un mal uso del ego puede ser terrible, pero ego tiene que haber, no puede existir un artista que se esconda de si mismo".

El humor y la paternidad

Además de esa inspección sobre el estado de salud de la factoría de comedia nacional, 'El culo del mundo' refleja también como a Buenafuente le llegó la paternidad en la madurez y cómo afecta eso a su profesión. "La paternidad me ha cogido mayor. Con mis 49 me gusta vivirla con serenidad. Pero nuestro trabajo es un poco loco. Un tío de mi edad haciendo el tonto… Si yo pensara qué va a decir mi hija igual me bloquearía. Me gusta pensar que ella sea mayor verá que su padre siguió con su vida profesional, y que la quise, pero que todo tenía su tiempo".

El humor salvó la vida a Concha Velasco

Si hay un clímax en la película, ese es el momento en el que la actriz Concha Velasco relata a Buenafuente cómo una mala noche estuvo a punto de quitarse la vida hasta que un ataque de risa viendo su programa hizo que se le borrase la idea de la cabeza. "Compañeros de trabajo me había contado esta historia, pero yo no acababa de creérmelo. Entonces le planteé a Concha que me lo contara para el documental, porque va sobre la comedia y sus efectos. Concha no solo aceptó, si no que nos contó ese episodio en la misma habitación de hotel de esa mala noche", recuerda.

"Solo una tía genial puede reconvertir esto en una charla positiva".

Berto Romero, un looser, moderno, extraño

Hay otro protagonista de 'El culo del mundo' que saca la sonrisa a Andreu. Hace seis años que Buenafuente y Berto Romero comparten sudor y risas. Tienen una relación "de compañero a compañero y no de maestro a alumno", y el presentador se apresura a decir que él ya había descubierto el talento para el cine del nominado al Goya al mejor actor revelación. "Tengo que decir en mi favor que hace mucho tiempo le dije a Berto que él tenía un gran futuro en el cine. Yo le veía en mi programa en algunas grabaciones cinematográficas y lo tenía clarísimo. Da muy bien a cámara, parece un looser, moderno, extraño. Y me gusta que los Goya le hayan dado ese empujoncito".

¿De qué se ríen los cómicos?

Como cierre perfecto a esta radiografía del chiste, Silvia Abril, humorista y pareja del presentador, cuenta que a Buenauente solo le ha visto reirse a carcajadas tan solo dos veces en su vida. "Soy de carcajadas difícil , pero de sonrisa regular. Pero eso le pasa bastante a los cómicos. Al trabajar con la risa en estado puro continuamente, luego en nuestra vida tratamos de pasar desapercibidos. Y aunque no lo parezca yo soy muy discreto. Aquí en Málaga me gustaría estar dando un paseo, viendo cosas, tomando un café… soy un tío muy planito, me gusta ser normal, aunque la gente piense que me gusta ser un notas".

'El culo del mundo' se estrenará en cines el 11 de abril, y en DVD y plataformas digitales dos semanas después.