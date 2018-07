Los blockbusters que no te puedes perder este verano... en Internet

1. Brad Pitt, antes de luchar contra zombis

El 2 de agosto Brad Pitt regresa a la gran pantalla, escopeta en mano, para acribillar a balazos a una gigantesca marea de zombis en ‘Guerra Mundial Z’, dirigida por Marc Foster, Para preparar el terreno, aquí tenéis una lista de películas del esposo de Angelina Jolie. Destacamos ‘Mátalos Suavemente’ por eso de que también lleva escopeta.

2. Padre e hijo, una y otra vez

No es la primera vez que vemos la complicidad que existe entre Will y Jaden Smith. Como nos encanta verlos luchar juntos, aquí te damos la oportunidad de preparar amortiguadores antes de ir a ver ‘After Earth’ y reencontrarte con padre e hijo en ‘En Busca de La Felicidad’.

3. No abandonemos la misión

Que no se pierda la cultura trekkie. Semanas después del estreno de ‘Star Trek en la Oscuridad’, retrocedemos al 2009 y te volvemos a presentar el primer remake hecho por el reconocido J.J Abrams. Aprovecha el verano y continúa junto a Nubeox viviendo las misiones interespaciales del equipo del capitán Kirk.

4. Si no quieres dejar de ver monstruos...

Los esperados monstruos de 'Pacific Rim' llegan este 9 de agosto a los cines de España. Por si no os acordabais del arte que tiene Guillermo del Toro de crear imágenes sugerentes y espectaculares, ya que desde hace 5 años no había estrenado nada, aquí tienen ‘Hellboy’ y ‘Mimic’. Dos grandes clásicos de la ciencia ficción.

5. A reír con los pitufos

Este 2 de agosto el azul volverá a reinar en las salas de cine. Mientras llega la fecha y para que no se te haga larga la espera, en Nubeox puedes reencontrarte con Papá Pitufo, Torpe, Gruñon, Pitufina y el malvado brujo Gargamel. Seguro que os reiréis tanto como la primera vez.

6. Las buenas tácticas de la vieja escuela

No hay nada mejor que combinar comedia y acción en una misma película. Este 9 de agosto, los fanáticos de Bruce Willis y John Malkovich podrán volver a verlos como agentes especiales en ‘Red 2’. Por si no has visto la primera entrega o quieres prepararte mejor para la continuación de la secuela, aquí la dejamos.

7. Regresa la dinosauriomanía

¿No eres fan del 3D? ¿Te gustan más las versiones míticas? Pues no tienes que esperar hasta el 23 de agosto que se reestrena en 3D ‘Parque Jurásico’ para despertar la dinosauriomanía que hay en ti, aquí en Nubeox te tenemos la primera de las primeras.

8. ¿Fanático de los efectos especiales?

El director Roland Emirich regresa a las salas este 6 de septiembre con ‘Asalto Al Poder’, protagonizada por Channing Tatum y Jamie Foxx. Las películas de Emirich se caracterizan por tener potentes efectos especiales. ¿Te acuerdas de ‘2012’, ‘El Patriota’ y ’10.000’? Aquí las tenemos para ti.

9. A la hora de caracterizar, que lo llamen a él

Johny Deep siempre nos sorprende en cada papel que encarna. Este 21 de agosto lo volveremos a ver en ‘El Llanero Solitario’, una película de rangers dirigida por Gore Verbinski. Para que veas la facilidad que tiene el actor para meterse en la piel de los personajes más peculiares del cine, tenemos para ti 11 películas de las que no se olvidan. Entre ellas ‘Charly y la Fábrica de Chocolates’, ‘Descubriendo Nunca Jamás’ y la peculiar ‘Sombras Tenebrosas’.