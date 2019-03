Bardem, de macho ibérico a galán hispano

Javier Bardem vuelve a la gran pantalla con Biutiful, la nueva película del director mexicano González Iñárritu (Amores Perros, 21 gramos, Babel). En ella, Bardem da vida a un entregado padre involucrado en la trata de inmigrantes ilegales.

El actor demuestra así que no hay papel o faceta que se le resista. Seductor, mujeriego, asesino, brujo sádico o estricto inquisidor, son algunas de las mil caras que Bardem ha desarrollado a lo largo de su extensa carrera.



No obstante, le viene de sangre; pues ya son tres las generaciones Bardem que han deslumbrado con su buen hacer en el séptimo arte.

Unos inicios modestos

Bardem tuvo su primer contacto con el cine a los 5 años. Fue en una serie de televisión, El pícaro (1974), y compartiendo escena con todo un grande, Fernando Fernán Gómez.

La anécdota: cuando el guión exigía que sonriera al ser apuntado por una pistola, él comenzó a llorar asustado. Su intervención fue tan pequeña, que su nombre no apareció en los créditos.

Fue el director Bigas Luna quien comprobó el partido que se le podía sacar a su aspecto rudo e ibérico. Bardem había colaborado con él en Las edades de Lulú con un pequeño papel y había debutado como protagonista en Tacones Lejanos, de un jovencísimo Pedro Almodóvar.

Fue suficiente. En el año 1992, Luna le ofrecía el papel protagonista en Jamón Jamón. Compartiendo reparto con Penélope Cruz y protagonizando algunas de las escenas más tórridas del cine español, el trío (director y actores) se catapultó a la fama.

El 'macho ibérico' comienza a despuntar

El debut con Almodóvar, el trabajo con Luna y su peculiar atractivo físico, sirvió como tarjeta de presentación para el resto de directores. Bardem siguió trabajando para Bigas Luna (Huevos de Oro, La teta y la Luna), pero a la vez se sumergía en otros proyectos.

En el año 1994 se estrena Días Contados de Imanol Uribe. Una película muy especial para Bardem, pues su papel de heroinómano confidente de la policía le valió su primer Goya (Mejor Actor de Reparto).

No tardaría mucho en volver a recoger premio. Justo un año después, en 1995, su papel junto a Aitana Sánchez-Gijón en Boca a Boca, le hacía ganador al Goya a Mejor Actor Protagonista.

Su época más transgresora

Alex De la Iglesia y Pedro Almódovar intuyeron que tras esa belleza ibérica existía un lado turbulento y erótico. Unas facetas que ambos directores no dudaron en explotar. Así llegaron Carne Trémula, del director manchego y Perdita Durango.

Mientras que la película de Almodóvar le llevó de nuevo a los Goya con una nominación, la obra de Alex De la Iglesia demostró que Bardem interpreta lo que haga falta. Su papel como Romeo Dolorosa es todo un ejemplo de excentricidad interpretativa en el cine patrio.

La fiera se domestica

En el año 2002, Fernando León de Aranoa estrena Los lunes al sol, su segundo largometraje tras su ópera prima Barrio. Para esta ocasión, León de Aranoa apuesta por el tándem Luis Tósar - Javier Bardem como cabezas de reparto. No pudo hacer mejor elección, el éxito en los Goya y el respaldo de la crítica lo avalan.

Este papel hace que Alejandro Amenábar decida contar con Bardem para su siguiente trabajo Mar adentro.



Su buena caracterización, la química con Belén Rueda y un guión inmejorable, encumbran a la película a lo más alto y consigue el reconocimiento internacional (tanto la historia, como el actor y el director).

La llamada de Hollywood

Javier ya había debutado al otro lado del charco. En el año 2000, protagonizó Antes que anochezca de Julián Schnabel. Su interpretación del poeta cubano Reinaldo Arenas le supuso su primer contacto con los Oscar, al ser nominado en la categoría a Mejor Actor.

En esa película, Bardem trata con actores como Sean Penn o Johnny Deep, por lo que no resulta extraño que Michael Mann le ofrezca un pequeño papel en Collateral, junto a Tom Cruise.

Bardem encarna a un asesino a sueldo. Un papel tan pequeño y secundario, que el propio actor solicita que su nombre no aparezca en los créditos del film.

And the winner is...

Sí lo hará, y de que forma, en No es país para viejos de los Hermanos Coen. Un papel protagonista por el que Hollywood le otorga en 2007 el Oscar a Mejor Actor Protagonista.

Su interpretación del sanguinario Anton Chigurh hizo que la crítica se rindiera a sus pies. Y eso que por poco no llega a la ceremonia, pues como el propio Bardem confesó "casi me mato en el rodaje. Es lo que tiene conducir un coche sin tener carnet. Los Coen no daban crédito en el set".

Consagrado en la meca del cine, admirado por la crítica y solicitado por los mejores directores, los siguientes trabajos de Bardem muestran su lado más tierno y seductor.

Y sino que se lo digan a Scarlett Johansson, Rebecca Hall o Julia Roberts. Actrices que comparten cartel con el español en Vicky Cristina Barcelona o Come, reza, ama.

En la obra de Woody Allen también intervino Penélope Cruz, a quien no dudó en mostrar en privado sus artes amatorias. Actualmente, Cruz es su mujer y madre de su futuro hijo. Una paternidad que sin duda le habrá servido de inspiración para hacer Biutiful con González Iñárritu.