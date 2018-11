Maltratado por los hombres, encontró su hogar entre lobos. La historia real de Marcos Rodríguez Pantoja es la historia de un niño que en los años 50 apaleado por la vida encuentra su sitio en la naturaleza: "Su padre lo vendió a un cabrero, y tanto el padre como el cabrero lo trataban fatal -explica el actor Juan José Ballesta, que da vida a Pantoja en sus últimos años de salvaje-. Y ese trato le hizo rechazar a la sociedad, a los hombres, porque pensaba que todos eran como el cabrero o su padre.

Rodada en los mismos escenarios naturales, con una unidad de rodaje dedicada a las tomas más salvajes durante un año. Entrelobos es un homenaje a la fauna de Sierra Morena, aunque cumpliendo el tópico de que rodar con animales es de todo menos fácil. "Y una leche -responde castizo el director y guionista Gerardo Olivares- es muy complicado. No sabes lo mal que lo hemos pasado con las cabras. Yo no vuelvo a rodar con cabras en mi vida", afirma.

"Yo me tenía que poner las pieles que me vestiían dos días antes -explica Ballesta- para que los lobos lo asimilasen. Tenía que encerrarme con ellos, tenía que machacar huesos de pollo podridos y restregármelos por la cara para que me chupasen".

En la manada del reparto hay un cachorro a tener en cuenta, Manuel Camacho, diez años de pura exigencia "Yo es que no me gusta verme, explica el pequeño actor, me da verguenza". Entrelobos se estrenará este viernes y entre sus espectadores estará el propio Marcos Rodríguez Pantoja, que ha participado en la película aunque ahora vive tranquilamente como pastor en Galicia.