'Annabelle: Creation' y la terrorífica muñeca real que inspiró la leyenda

En 1970 los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren investigaron el caso de la muñeca Annabelle. Había algo raro bajo esa apariencia tan inocente. Esa breve secuencia al comienzo de la película 'Expediente Warren', la primera de la saga, motivó un spin-off cuya secuela 'Creation' (que es en realidad una precuela), llega este jueves a nuestras carteleras coincidiendo con el Festival de Cine Fantástico de Sitges y con el próximo Halloween. Ya es otoño porque llega el cine de terror del bueno, aunque no llueva ni haga frío.

La marca Raggedy Ann comercializó la famosa muñeca. Fue creada en 1915 por Johnny Gruelle y se dio a conocer tras una saga literaria infantil a partir de 1918. Fleischer Studios, que por aquel entonces hacía los dibujos animados de Popeye y Betty Boop, produjo una serie animada. Todo iba bien hasta que llega 1970 y empieza "lo misterioso y paranormal".

En 1970 una señora le regaló a su hija una muñeca Annabelle. Lo primero que hace la niña es dejar a la muñeca sobre su cama. A los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos: la muñeca parece moverse sola, ya que cuando la chica y su amiga regresan al apartamento se la encuentran en diferentes posturas, aparte de hallar mensajes aparentemente sin sentido como HELP US (AYÚDANOS), YOU MISS ME? (¿ME ECHAS DE MENOS?) o SAVE LOU (SALVAD A LOU), como casualmente se llamaba el novio de la hija de la señora.

Fotograma de 'Expediente Warren' | seestrena.com

Como al principio sospechaban de que era una broma decidieron ignorar todo hasta que estos sucesos fueron en aumento. Entonces acaban pidiendo los servicios de una médium que les informa de que dentro de la muñeca está alojado "el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins".

Una noche la chica y su amiga escuchan ruidos desde su habitación, pero no encuentran a nadie, por lo que deciden contactar con un cura, el cual deja el caso en manos de dos parapsicólogos: Ed y Lorraine Warren entran en escena. Afirman que no existe la tal Annabelle Higgins, sino que dentro de la muñeca habita un espíritu maligno que pretende poseer a Donna, la chica, tras haberle dado permiso para que entrara en su vida. Finalmente optan por deshacerse de la muñeca y los Warren regresan a su casa por carreteras secundarias para evitar posibles accidentes a causa del poder manifiesto que provoca que el motor de su coche llegue a calarse.

La muñeca Annabelle | seestrena.com

Desde entonces ha permanecido en una urna de cristal dentro del museo familiar en Connecticut con varias señales de advertencia de no abrir bajo ningún concepto.

Todo bien, hasta ahí lo que se nos cuenta en la primera película. Lo que pasa es que llega 1982 y Steven Spielberg rueda 'E.T. El extraterrestre'. Y la muñeca real Annabelle, hoy objeto de coleccionista, se pasea por toda la película. Aparece en un montón de sitios de la casa como un enorme fallo de 'raccord' (continuidad narrativa). Ni los personajes la mueven, ni nadie del equipo. Es muy divertido ver la película y estar pendiente de dónde está la dichosa Annabelle (sin morirse de miedo, claro).

Pues ahora, como decimos, se estrena la película que plantea la "creación" de la muñeca original de la firma Raggedy. Más bien, la creación "del mal". Varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer, acogen en su casa a una enfermera y un grupo de chicas tratando de convertir su casa en un cálido orfanato. Sin embargo, los nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de Annabelle, una muñeca poseída por un ser demoníaco.

Está dirigida por David F. Sandberg y escrita por Gary Dauberman. Protagonizada por Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia, y Miranda Otto, fue estrenada en el L.A. Film Festival el 19 de junio, y después en Estados Unidos el 11 de agosto. Ha recaudado más de 300 millones de dólares en todo el mundo y las críticas coinciden en que es superior a la original, la que estrenó antes pero transcurre después.

Argumentalmente la película conecta con el supuesto novio real de la tal Donna, al final de la cinta, y de cómo se sintió poseído... en 1970, claro. Abarca varias décadas. Es más, hay que estar bien atento. En la segunda parte de 'Expediente Warren' salía una monja terrorífica, Valak. Pues bien, al final de los créditos, volviendo a 1952, vemos una especie de 'teaser' de su propia película que también tiene relación con 'Annabelle'.

La monja de 'Expediente Warren: El caso Enfield' | seestrena.com

Sandberg, el director, que sorprendió al mundo con 'Lights Out', suavizó algunas de las facciones de la 'Annabelle' de la anterior entrega (que en nada se parece a la original, que es más Muñeca Repollo que otra cosa) para hacerla más creíble como un juguete de niño, con las mejillas llenas y arreglando su sobremordida.

Sin embargo, aunque algunas muñecas usadas en estas entregas de esta saga de los Warren ya se venden como elementos reales de atrezzo de cine en eBay, nada supera que puedas hacerte también ahí con una de las auténticas 'Annabelle', que llegaron a ser cuestionadas por el propio Vaticano por sus 'poderes ocultos'. Desde aquí no te recomendamos su compra, pues puede que esta noche cuando llegues a casa te la encuentres en el salón viendo la tele y saludándote con un tierno "¿me has echado de menos?".