Algunas cosas que deberías saber sobre los vampiros

Jerry Dandridge es el vecino de al lado y viene directamente del infierno. Al menos eso es lo que cree Charley Brewster en 'Noche de Miedo' de DreamWorks Pictures ya que la llegada de Jerry a la ciudad coincide con todo tipo de hechos extraños y la desaparición de uno de los mejores amigos de Charley.

Charley llega a la conclusión de que su nuevo vecino es un vampiro pero, como nadie comparte sus sospechas, tendrá que enfrentarse él solo a Jerry. Protagonizada por Colin Farrell y Anton Yelchin, 'Noche de miedo' es una recreación inteligente y aterradora de la cinta culto sobre vampiros que te dará verdaderos escalofríos.

Si un día tienes que verte las caras con un vampiro, la verdad es que no podremos hacer gran cosa (¡se siente!). Pero lo que sí podemos hacer es convertirte en un experto en todos los muertos vivientes con nuestra práctica sobre mitos de vampiros, estadísticas de vampiros y datos y ficción sobre vampiros...

LOS VAMPIROS DE LA CASA DE AL LADO

Los demonios y los espíritus que comen carne humana y beben sangre forman parte de la mitología de casi todas las culturas del mundo y se remontan a miles de años. Pero la palabra 'vampiro' es mucho más reciente y los vampiros de la ficción popular y de las películas actuales se remontan a los siglos XVII y XVIII cuando surgieron las primeras crónicas en el Este de Europa sobre cadáveres que abandonaban sus tumbas de noche para beber la sangre de los vivos.

Los relatos sobre supuestos ataques de vampiros sembraron la histeria en varias regiones de Europa e hicieron que los aterradores aldeanos e incluso las autoridades abrieran tumbas, clavaran estacas en el corazón de los cadáveres y acusaran a sus vecinos de vampirismo.

SIN COLMILLOS

A pesar de que estos primeros vampiros del Este de Europa compartían su afición a la sangre, había un montón de variedades regionales. Por ejemplo, se decía que los vampiros bávaros dormían con un ojo abierto, mientras que a los vampiros polacos les gustaba irse a dormir a medianoche y levantarse a mediodía. Por su parte, los vampiros búlgaros sólo tenían un orificio nasal y la lengua llena de púas en vez de colmillos.

Pero los más terribles de todos eran los vampiros albanos a los que les gustaba llevar tacones altos.Información nº1 sobre vampiros espeluznantesLos expertos han llegado a una conclusión mucho más sencilla pero igual de aterradora para explicar muchos casos históricos de supuesto vampirismo.

Cuando se oían extraños sonidos que surgían de un ataúd y al desenterrarlo se encontraban extraños arañazos en el interior de la tapa, puede que no se tratara de las garras de un vampiro intentando salir, sino de un pobre desgraciado al que habían enterrado vivo.

TENGO AJO Y NO ME DA MIEDO USARLO

Según la tradición, los rumanos creían que el sábado era el día de la semana en el que un vampiro no podía hacer daño a los vivos. El resto de los días, los rumanos tenían que tomar las mismas precauciones que todo el mundo y repeler a los vampiros con métodos tan tradicionales como el agua bendita o el crucifijo. Según algunos expertos, las ristras de ajos colgadas por la casa también mantenían alejados a los vampiros.

Lo mismo ocurría con las semillas de amapola y mostaza y las ramas de rosas salvajes o de espino. Se creía que los vampiros no podían entrar en una casa sin que sus habitantes le invitaran, pero los chupasangres tenían todo tipo de trucos y disfraces que les ayudaban a traspasar el umbral. Y una vez que les dejaban pasar, podían campar a sus anchas.

DRÁCULA & EL MALVADO VLAD

Se creía que los vampiros de verdad se desvanecían con le tiempo, pero los muertos tuvieron una segunda oportunidad cuando se convirtieron en un tema muy popular entre los escritores y artistas del siglo XIX y después, en la materia prima de las películas de terror. "Drácula", la novela clásica de Bram Stoker que se publicó en 1987, se convirtió en un bestseller arrollador y se sigue reeditando desde entonces.

Un dato interesante es que el ficticio Conde Drácula pudo inspirarse en el auténtico Vlad el Empalador, un príncipe rumano que tenía la desagradable costumbre de clavar las cabezas de la gente a sus sombreros y beberse la sangre de sus enemigos.

Vlad fue asesinado en 1476 pero años después se descubrió que su tumba estaba vacía.Información nº2 sobre vampiros espeluznantesAl menos un historiador ha afirmado que el Príncipe Carlos es uno de los descendientes directos de Vlad el Empalador.

MONJAS VAMPIRO Y CALABAZAS VAMPIRO

En la mayoría de las películas de Hollywood, los vampiros se convierten en vampiros debido a un mordisco en el cuello. Pero según la tradición popular europea, había muchas otras formas de entrar en el club de los vampiros. Comer la carne de una oveja a la que ha dado muerte un lobo te convertía en vampiro.

Las monjas que pasaban por encima de un cuerpo sin enterrar también se convertían en vampiros y si un gato saltaba por encima de un cuerpo sin enterrar, el muerto también podía convertirse en vampiro. En algunas partes de Europa se llegó a creer que las calabazas o las sandías podían convertirse en vampiros si se los dejaba demasiado tiempo al sol.

POLÍTICOS CHUPASANGRE

Aunque es cierto que ya nadie se cree que las sandías pasadas nos vayan a chupar la sangre, creer en la existencia de los vampiros dista mucho de ser una cosa del pasado. En los años 70, los cazadores de vampiros iban al cementerio londinense de Highgate después de que alguien afirmara que había visto un vampiro.

Y en 2005, las historias de ataques de vampiros circularon por Birmingham. En los últimos años, se rumorea que hay varios vampiros que actúan en Rumanía y en Malawi, donde se produjeron disturbios populares al correr el rumor de que el gobierno estaba del lado de los vampiros.Información nº3 sobre vampiros espeluznantes.

Los médicos y las pompas funerarias actuales han declarado que los procesos normales de descomposición corporal pueden provocar que la sangre se acumule en la boca del cadáver. Para el que se dedicaba a desenterrar tumbas en busca de vampiros en el siglo XVII, era la prueba de que un cuerpo muerto había estado bebiendo sangre.

EN CASO DE QUE ESTÉS REALMENTE ATERRORIZADO

Un profesor norteamericano "probó" recientemente que la existencia de los vampiros era matemáticamente imposible. ¿Cuál es su argumento? Según afirma el sabio, si el primer vampiro apareció en 1600 y se alimentaba de una víctima fresca al mes y cada víctima se convertía en vampiro, entonces toda la población humana se habría convertido en vampiro en tres años.

Así que si lo piensas más detenidamente, esto significa que no hay vampiros o que todos somos vampiros...