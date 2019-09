OSCAR ISAAC Y JESSICA LANGE

Es mejor dejar a Oscar Isaac que te cuente él mismo esta historia: "La primera vez que tuve un "enamoramiento cinematográfico" fue cuando vi 'King Kong' por primera vez con Jessica Lange. Mi padre justo había comprado un ordenador e imprimí el nombre de Jessica en todas las fuentes de letras posibles... y soñaba con ella... fue intenso, hasta me dolía. Y hace dos años hice una película con ella y yo pensaba 'Espérate para contárselo, espérate para contárselo porque va a ser muy raro' y en cuanto la vi tardé un segundo en decir: 'Estaba enamoradísimo de ti e imprimí tu nombre en todas las fuentes de letras posibles".

ROBERT PATTINSON Y KRISTEN STEWART

Robert Pattinson explicó que la una de las razones principales por las que decidió hacer las pruebas para participar en ‘Crepúsculo’ fue porque se enteró de que Kristen era parte del proyecto y desde que había visto 'Into the Wild' le gustaba mucho. Es gracioso que luego terminaran siendo pareja.

KRISTEN STEWART Y AMY ADAMS

Aunque Kristen Stewart admite que desde pequeña siempre ha sentido algo especial por Harrison Ford (¿Y quién no Kristen, y quién no?) su “enamoramiento cinematográfico” por excelencia es Amy Adams. Kristen trabajó con ella en la película 'On the road' y explica lo muchísimo que disfrutó trabajando con su actriz favorita.

HELEN MIRREN Y VIN DIESEL

Helen Mirren ha declarado que Vin Diesel le parece un hombre atractivo, simpático, inteligente y que le gusta muchísimo. La dama británica tiene un pequeño “crush” con el actor de acción. ¿Será esa la razón de su participación en 'Fast 8'?

JACK BLACK Y AMY POEHLER

A Jack Black le enamora una chica con buen sentido de humor, así que explica que desde que vio por primera vez a Amy Poehler haciendo payasadas en el talk show de Conan O’Brien se enamoró de ella. Ambos actores participaron juntos en la película 'Envy' en 2004.

JAKE GYLLENHAAL Y JENNIFER ANISTON

Jake Gyllenhaal estaba enamorado de Jennifer Aniston desde que era pequeño, así que cuando trabajó con ella en 'The Good Girl', Gyllenhaal se pasó todo el rodaje sin poder creérselo. ¡Qué bonito!

MERYL STREEP Y WILL FERRELL

Si el “crush” de Helen Mirren con Vin Diesel ya era raro, este que os traemos ahora no tiene desperdicio.

La mismísima Meryl Streep ha admitido que está enamorada de Will Ferrell. “Hombre, no voy a estar enamorada de Ryan Gosling. Ryan Gosling podría ser mi hijo”, se justifica la actriz. Tú sabrás lo que haces Meryl, tú sabras.

NICOLE KIDMAN Y JIMMY FALLON

Este enamoramiento nos ha dejado una de las mejores historias contadas en un Late Night en los últimos años. Nicole contó en el programa de Jimmy Fallon que hace muchos años un amigo que tenían en común arregló un pequeño encuentro para que se conocieran. Por aquel entonces a ella le gustaba un poco Fallon y explicó que cuando se conocieron él fue un poco antipático y descuidado. Él se comportó así pensando que jamás podría tener una oportunidad con Kidman. Cuando se enteró, al pobre casi le da un infarto en directo.

STEVE CARELL Y JULIANNE MOORE

Para terminar la lista, mejor que Steve Carell te cuente la historia final: "Mi mayor enamoramiento del cine es Julianne Moore. Hicimos una película juntos y bueno, la conocí personalmente y me gustó incluso más. Ella es una de esas personas increíblemente buenas y es imposible que no te guste. Creo que soy el único compañero de reparto que ha tenido al que nunca ha besado en una película. Hicimos de marido y mujer y no nos besamos, no".