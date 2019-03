'A Ghost Story', la película más rara y bella que puedes ver este Halloween

Existen muchas películas de fantasmas que vuelven desde el Más Allá, o muertos que no saben que ya no habitan entre nosotros. Lo que pasa es que en la mayoría de estos últimos films esto supone un gran giro en la trama, generalmente al final del metraje, y no queremos spoilearte ninguna de ellas por si aún no las has visto.

Así que centrémonos en las primeras: el mito del "fantasma que vuelve" bien para rehabitar una casa o para no abandonar a su pareja es muy común en el cine y se presenta en el minuto 10 o así de las cintas. 'A Ghost Story', que se estrena este viernes en nuestras salas de cine, pertenece a este segundo tipo, fijándose más en los aspectos poéticos y románticos que en los terroríficos.

'Bitelchús' (Tim Burton, 1988)

Michael Keaton en 'Bitelchús' | seestrena.com

La segunda película como director de Tim Burton contaba, en clave de comedia loca a ritmo de Harry Belafonte, la historia de un matrimonio de fantasmas (Geena Davis y Alec Baldwin) que contrataba los servicios de Bitelchús (Michael Keaton), un especialista en asustar mortales, para que ahuyentara a los nuevos propietarios de su querida casa Victoriana. El título original era 'Beetlejuice', es decir, "zumo de escarabajo" en su traducción literal. Todo el cine de Burton ya estaba allí con su gusto por lo extremo, lo sobrecargado y lo barroco.

Como siempre en este tipo de historias (siempre, siempre, siempre) hay alguien en nuestra dimensión que sí que ve al fantasma, a los fantasmas en este caso. Y esa persona, no diremos quién tampoco por si aún no la has visto, es ese vehículo de transmisión entre esas dos realidades, la de los vivos y la de los muertos.

'Always: para siempre' (Steven Spielberg, 1989)

Inmediatamente después de terminar 'Indiana Jones y la última cruzada', Spielberg se puso a rodar esta bella historia, un remake de una de sus películas favoritas, 'Dos en el cielo' (1943). Pete Sandich (Richard Dreyfuss, con el que se reunía tras los éxitos de antaño de 'Tiburón' y 'Encuentros en la tercera fase') era un temerario piloto que se dedicaba a la extinción de incendios forestales y moría en acto de servicio tras salvarle la vida a un amigo y también piloto (John Goodman). En el cielo se encontraba con un ángel femenino (Audrey Hepburn) que lo conminaba a regresar a la Tierra para proteger la vida y convertir en un experto piloto al novato Ted Baker. El único problema es que Ted estaba también enamorado de la antigua novia de Pete (Holly Hunter).

Es una película visualmente poética, como casi todas las del director, que en su día fue excesivamente criticada por sus altas dotes de ¿sensiblería? El fantasma se paseaba por bosques en llamas y por la casa de Dorinda, su novia en la Tierra, sin ningún efecto especial. Simplemente no le veían y ya está. ¿Todos? No, siempre hay alguien. Un anciano, cuya metáfora visual usada por Spielberg en la cinta es una radio que capta señales lejanas "o extintas", que parece que va a convertirse en el canal para que Pete hable con su amada, pero Spielberg abandona esa vía rápidamente. Prefiere centrarse en algo más bonito: que se comuniquen en sueños. Cuando Dorinda duerme, Pete, su fantasma, se recuesta a su lado en la cama y le susurra cosas al oído.

'Ghost: más allá del amor' (Jerry Zucker, 1990)

El co-director de la película más divertida de todos los tiempos, '¡Aterriza como puedas!', entraría en la década de los 90 ofreciéndonos una de las historias de amor más conocidas de la historia del cine. Una pareja de enamorados, Patrick Swayze y Demi Moore, veía truncada su felicidad cuando él era asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hacía que él permaneciera en la Tierra en forma de fantasma e intentara advertirla del peligro que corría. Su único medio de comunicación era una alocada vidente, una inmensa Whoopi Goldberg que se llevó todos los premios posibles por esta genial interpretación.

En esta historia, muy similar a la que hemos narrado antes por la preferencia de ambos directores de inclinar la balanza en el amor olvidando el terror, sí que observábamos, sin embargo, ciertos apuntes terroríficos en cuanto a la vida después de la muerte: el infierno, fuera de las llamas de los bosques forestales de Spielberg como elemento visual definitorio, se manifestaba aquí en forma de sombras negras que te llevaban consigo hasta desaparecer. Tim Burton proponía un infierno de arena y criaturas monstruosas gigantes, y en 'A Ghost Story', que ahora veremos, el infierno es el olvido.

'A Ghost Story' (David Lowery, 2017)

Un músico (Casey Affleck) muere en un accidente de coche y vuelve como un fantasma a la casa en la que vivía con su mujer (Rooney Mara) en una pequeña, de factura, historia que se ha rodado con apenas 100.000 dólares. Pero la película es gigante. ¿Quién es el que sí ve al fantasma en este caso? No te lo vamos a desvelar...

En enero de este año se presentó en el Festival de Cine de Sundance con unas reacciones muy positivas. Aparte de pertenecer al club de películas de "fantasmas enamorados que vuelven", 'A Ghost Story' va más allá y se cuestiona aspectos tan metafísicos e inabarcables como el sentido de la vida (asemejándose con 'El árbol de la vida') o la inmensidad del tiempo (resultando parecida en algunos momentos a 'Interstellar'). Lowery la rodó muy rápido con lo que "sobraba" de su anterior gran producción para Disney, 'Peter y el dragón' (maravillosa historia muy superior al original en el que se basaba).

Lowery demuestra ahora ser un director tremendamente versátil, con un gusto por el encuadre sorprendente (curiosa su elección de rodar 'A Ghost Story' no sólo en formato cuadrado de 1.33, sino la de viñetear la imagen dejando los márgenes de la pantalla curvos y no en ángulo recto como es lo normal).

Daniel Hart, uno de los músicos con más talento de Hollywood, repite con él. Y es muy curioso que esta "historia de fantasmas", que tantos homenajes tiene al cine de Hayao Miyazaki, se estrene en Halloween. Sí, es una historia de fantasmas, sí, hay terror, sí, hay niños que disparan con su pistola de juguete aterrorizados al fantasma que sale del armario... pero en realidad es una película que no trata sobre nada, y en el fondo trata sobre todo, convirtiéndola así en una de las grandísimas e imprescindibles películas de 2017.