Las 25 mejores escenas de bares de todos los tiempos

CASABLANCA (Michael Curtiz, 1942)

Rick's Café de la película Casablanca | Agencias

El bar más famoso de la Historia del Cine es, sin lugar a dudas, el "Rick´s Café" propiedad de Rick Blaine, interpretado inolvidablemente por Humphrey Bogart. "De todos los garitos de todas las ciudades de todo el mundo... ella va y entra en el mío". Nada puede resumir mejor que esa frase.

LA NARANJA MECÁNICA (Stanley Kubrick, 1971)

Fotograma de 'La Naranja Mecánica' | seestrena.com

Basada en la butal novela de Anthony Burgess, la no menos brutal película de Stanley Kubrick sigue las andanzas de cuatro descerebrados que empiezan sus correrías nocturnas bebiendo "lactosa" en un bar para luego apalaear mendigos al son de coreografías de Gene Kelly en musicales de la Metro.

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS, EPISODIOS II & IV (George Lucas, 19977 & 2002)

La Cantina de 'Star Wars' | Lucasfilm

La cantina de Mos Eisley es el bar con más extraterrestres de toda la galaxia donde Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi y C3-PO conocen a Han Solo y Chewbacca, y oyen hablar por primera vez del Halcón Milenario. Pero es que años antes el joven Obi-Wan le invitó a "tomar algo" al padre de Luke en otro garito de Coruscant.

EL RESPLANDOR (Stanley Kubrick, 1980)

Famosa escena de 'El resplandor', en los pasillos del hotel | Warner Bros.

El ya poseído Jack Torrance (Jack Nicholson), de la novela de Stephen King, pasa las noches en el bar del aislado Hotel Overlook haciendo confidencias a ese regio camarero doblado al castellano por la inolvidable voz de Rafael de Penagos. Del homenaje a estas secuencias que se hará en `Passengers´ hablaremos al final...

INDIANA JONES Y EL TEMPLO MALDITO (Steven Spielberg, 1984)

Fotograma de 'Indiana Jones' | seestrena.com

Al final de la película anterior, `En busca del arca perdida´, Marion le invitaba a Indy a "una copa". Pero no será en este bar, porque esta película era en realidad una precuela de la anterior. El local en cuestión es el Club Obi-Wan, un guiño de Steven Spielberg a su mejor amigo George Lucas. Pero, cuidado, Dr. Jones... ¡en ese bar sirven veneno con el alcohol!

REGRESO AL FUTURO, EPISODIOS I & II & III (Robert Zemeckis, 1985 & 1989 & 1990)

'Regreso al futuro 2' | seestrena.com

Em la primera George McFly, en 1955, ayudado por su hijo Marty, que viene del futuro, reunirá el valor (con un batido de chocolate) para "entrarle" al amor de su vida. En la segunda, en 2015, Marty conocerá al tonto de su hijo mientras le atiende un Michael Jackson virtual. Y en la tercera, en 1885, Doc ahogará sus penas en alcohol al haber perdido (de momento) a la mujer que ama. ¡Toda la saga en una barra!

COCKTAIL (Roger Donaldson, 1988)

Tom Cruise se lo pasa de lo lindo preparando cocktails tras la barra de un bar en Nueva York. Luego se va a trabajar a otro en Jamaica, conoce a Elisabeth Shue... ¡y ya no se quiere volver, claro! (novia de Marty McFly en buena parte de la saga de `Regreso al futuro´, todo está conectado).

¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGER RABBIT? (Robert Zemeckis, 1988)

Bob Hoskins en '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' | Agencias

Y seguimos con Robert Zemeckis. En un bar al que sólo se puede entrar diciendo "me manda Walt Disney" llega el detective Eddie Valiant (Bob Hoskins) y le da todo igual mientras le atiende Betty Boop o el Pato Donald y el Pato Lucas hacen un numerito en el escenario... ¡ah, amigo, pero entra en escena Jessica Rabbit y derrite al más pintado! (nunca mejor dicho).

CUANDO HARRY ENCONTRÓ A SALLY (Rob Reiner, 1989)

Cuando Harry conoció a Sally | seestrena.com

Meg Ryan le enseña a Billy Crystal cómo las mujeres fingen (en ocasiones) el orgasmo. La clientela queda tan sorprendida y alucinada que piden "que le sirvan lo mismo que a esa señora".

UNO DE LOS NUESTROS (Martin Scorsese, 1990)

'Uno de los nuestros' cumple 25 años | seestrena.com

Joe Pesci, tras varios planos secuencia, le vacila a Ray Liotta preguntándole si se está riendo de él. Él dice que no, aterrado, porque ahí no se andan con chiquitas. Al final resulta ser una broma, pero el susto al bueno de Ray sólo se le va a pasar con un buen trago.

PULP FICTION (Quentin Tarantino, 1994)

Jules (Samuel L. Jackson) disfrutando de una Big Kahuna Burguer en 'Pulp Fiction' | Miramax Films

Suena el recientemente desaparecido Chuck Berry y su “You Never Can Tell”, y entonces se levantan John Travolta y Uma Thurman para "inventarse" una de las coreografías más divertidas, hipnóticas y (malamente) imitadas de todos los tiempos. La única pega es que esa secuencia no dura para siempre, es para quedarse a vivir ahí.

MAVERICK (Richard Donner, 1994)

Mel Gibson vacila a Jodie Foster que lía a James Garner (que ya salía en la serie de televisión original) en un bar que recorre el río Mississippi con una gran partida de póker. En lo que va y viene el camarero sirviendo mesas Donner ha filmado algunos de los mejores planos de su vida.

HEAT (Michael Mann, 1995)

Y hablando de planos, el plano / contraplano (sin el aire cambiado, modo clásico) que se marcan por fin juntos Robert DeNiro y Al Pacino tenía lugar en un bar. Pero la sensación que tenía el público es que realmente nunca habían estado ahí.

ABIERTO HASTA EL AMANECER (Robert Rodríguez, 1996)

Los Mejores Bikinis del Cine | seestrena.com

Andaban en ese antro Quentin Tarantino y George Clooney (recién salido de las urgencias de ese hospital de Chicago de la tele), hacían de las suyas, y cual Jessica Rabbit, pero de carne y hueso, aparece Salma Hayek, con una serpiente como bata de cola, y la verdad es que ya daba igual todo. Secuencia mítica.

BOOGIE NIGHTS (Paul Thomas Anderson, 1997)

En esta magistral crónica de la historia del porno en el valle de San Fernando de California de finales de los 70, Paul Thomas Anderson nos regalaba un plano secuencia de inicio memorable con RollerGirl (Heather Graham) patinando entre las mesas. Pocas películas empiezan mejor (y acaban de manera más dramática...).

SHREK 2 (Andrew Adamson & Kelly Asbury & Conrad Vernon, 2004)

2004 - 'Shrek 2' | seestrena.com

¿Crees que eres el único que ahoga sus penas amorosas en alcohol mientras le da la tabarra en la barra (humor) al pobre camarero? Pues no. Hay ogros verdes, que viven en ciénagas con asnos, que también sufren por la Fiona de turno.

EL BAR COYOTE (David McNally, 2000)

Escena de 'El Bar Coyote' | seestrena.com

Una suerte de "las alegres chicas de Colsada" pero en el recién inaugurado Siglo XXI. Piper Perabo, María Bello, Tyra Banks, Bridget Moynahan, entre otras, te atenderán. Pero no se te ocurra pedir agua, o te la echarán por la cabeza. Y si pierdes la cabeza por ellas será hielo lo que te echen a modo de ducha fría.

LOST IN TRANSLATION (Sofia Coppola, 2003)

'Lost in Translation' | seestrena.com

Por la rima de sus nombres era inevitable que Bob conociera a Charlotte (Bill Murray y Scarlett Johansson, respectivamente) en ese bar de ese hotel de esa Tokio imposible de entender. Así que deciden entenderse sólo entre ellos. Peliculón.

EL SECRETO DE SUS OJOS - EL SECRETO DE UNA OBSESIÓN (Juan José Campanella, 2009 - Billy Ray, 2015)

Y en ese bar, en esa barra, en la versión original argentina o en el remake americano (da igual, la historia es fascinante), dice Espósito “el tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de dios… pero hay una cosa que no puede cambiar… no puede cambiar de P A S I O N” y entonces del bar pasamos a un gran plano general de un estadio de fútbol o de baseball. Maravilla pura.

THOR (Kenneth Branagh, 2011)

Chris Hemsworth como Thor | Entertainment Weekly

Natalie Portman y Kat Dennings (que, oh, coincidencia... viene de interpretar a una camarera de bar en la divertida sitcom americana `Dos chicas sin blanca´) en otro bar ven cómo Thor come como una cerda, pero les da igual porque tiene más músculos que una portada de Men´s Health.

PASSENGERS (Morten Tyldum, 2016)

Fotograma de 'Passengers' | seestrena.com

Y así cerramos esta lista donde Chris Pratt le confiesa al robótico camarero, sacado directamente del de `El resplandor´, que despertó a Jennifer Lawrence del "sueño eterno" a propósito. Y ahora que llega la Semana Santa podemos afirmar que se lía la de Dios es Cristo.