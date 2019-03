Grandes sagas y más tecnología 3D, protagonistas en 2011

El 2011 estará protagonizado en la gran pantalla por algunos de los estrenos más esperados, como el final de Harry Potter o la entrega más española de 'Piratas del Caribe'. Pero también por historias originales. Muestra de ello, la historia que cuenta '127 horas' o las tramas del más allá que llegarán bajo el sello de Clint Eastwood.

Pero riesgos, los justos. Por eso se apuesta por lo seguro, con la vuelta de grandes sagas como la nueva entrega de 'Misión Imposible' o los vampiros de Crepúsculo, que volverán a causar furor entre los mas fieles seguidores de sus historias.

Y una inversión que recomendamos es unas gafas de 3D, ya que, tal y como vienen los estrenos, seguro que las amortizan enseguida.

El año del cine español

Tras un año de explosión del cine español adolescente, 2011 se presenta prometedor y variado, pero con dos claros protagonistas: la cuarta entrega del ex policía más casposo, Torrente, y el reencuentro de Pedro Almodóvar y Antonio Banderas. Pero no son los únicos nombres destacados en un año en el que se estrenarán los nuevos proyectos de Daniel Sánchez Arévalo, Juan Carlos Fresnadillo -made in USA-, Fernando Trueba -de animación-, Nacho Vigalondo o Javier Fesser, con su tercer "Mortadelo y Filemón". La nueva aventura de los detectives más inútiles del cómic español llegará a las salas en 3D, al igual que uno de los estrenos más esperados de la temporada, el cuarto Torrente. Santiago Segura vuelve a dirigir y protagonizar la saga más rentable del cine español.

Y además de su inseparable Tony Leblanc, en este caso las colaboraciones se multiplican. Desde Kiko Rivera a Belén Esteban pasando por el Kun Agüero o Ana Obregón. Todos acompañarán a este machista y nostálgico del franquismo, que ahora pasa por una crisis económica. Un personaje y unas historias muy lejos de las que Almodóvar narra en sus películas, siempre complejas, siempre retorcidas y siempre sorprendentes. En esta ocasión, la expectación aumenta por el reencuentro entre Almodóvar y Banderas. El malagueño es el doctor Ledgard, un eminente cirujano plástico que quiere crear una nueva piel gracias a los avances de la terapia celular, en "La piel que habito", un filme inspirado en la novela "Tarántula", del francés Thierry Jonquet.