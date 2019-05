'Vengadores: Endgame' y 'Juego de Tronos' lideran las nominaciones en los MTV Movie and TV Awards

La serie 'Juego de Tronos', la película 'Vengadores: Endgame' y el documental 'RBG. Jueza icono' lideran con cuatro nominaciones cada uno las candidaturas de los premios MTV Movie & TV Awards, desveladas este miércoles por la cadena televisiva.

Entre los superhéroes de 'Vengadores: Endgame' y la fantasía épica de 'Juego de Tronos', la mayor producción televisiva de todos los tiempos y que emite este domingo su último episodio, se coló como aspirante destacado el documental 'RBG. Jueza icono' sobre Ruth Bader Ginsburg, la carismática y popular jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

'Vengadores: Endgame' optará al premio a mejor película frente a 'Infiltrado en el KkKlan', 'Spider-Man: Un nuevo universo', 'A todos los chicos de los que me enamoré' y 'Nosotros'.

El galardón a la mejor serie se decidirá entre 'Juego de Tronos', 'Big Mouth', 'Riverdale', 'Schitt's Creek' y 'La maldición de Hill House'. Los MTV Movie & TV Awards son unos premios muy desenfadados, que reconocen categorías como mejor beso o mejor lucha y, además, una de sus singularidades es que no distinguen entre hombres y mujeres en sus apartados de actuación.

Así, en la categoría de mejor interpretación en una película figuran como nominados Amandla Stenberg ('The Hate U Give'), Lady Gaga ('Ha nacido una estrella'), Lupita Nyong'o ('Nosotros'), Rami Malek ('Bohemian Rhapsody') y Sandra Bullock ('A ciegas').

En el mismo sentido, la distinción a la mejor interpretación en una serie televisiva se la disputarán Elisabeth Moss ('El cuento de la criada'), Emilia Clarke ('Juego de Tronos'), Gina Rodríguez ('Jane the Virgin'), Jason Mitchell ('The Chi') y Kiernan Shipka ('Las escalofriantes aventuras de Sabrina').

Los MTV Movie & TV Awards son unos galardones votados por el público que, al celebrarse cuando comienzan a llegar los grandes estrenos de la temporada, suelen servir de lanzadera y escaparate para algunas de las apuestas cinematográficas más importantes del año. La gala de los MTV Movie & TV Awards se emitirá el próximo 17 de junio en Santa Mónica (California, EE.UU.) y contará como maestro de ceremonias con Zachary Levi, nominado en las categorías de mejor actuación de comedia y mejor héroe por el filme 'Shazam!'.

A continuación te dejamos la lista completa de nominados, que mezcla cine y series:

Mejor Película

'Vengadores: Endgame'

'Infiltrados en el KkKlan'

'SpiderMan: Un nuevo universo'

'A todos los chicos de los que me enamoré'

'Nosotros'

Mejor Serie

'Big Mouth'

'Juego de Tronos'

'Riverdale'

'Schitt’s Creek'

'La maldición de Hill House'

Mejor actuación en una película

Amandla Stenberg - 'The Hate U Give'

Lady Gaga - 'Ha nacido una estrella'

Lupita Nyong’o - 'Nosotros'

Rami Malek - 'Bohemian Rhapsody'

Sandra Bullock - 'A ciegas'

Mejor actuación en una serie

Elisabeth Moss - 'El cuento de la criada'

Emilia Clarke - 'Juego de Tronos'

Gina Rodriguez - 'Jane the Virgin'

Jason Mitchell - 'The Chi'

Kiernan Shipka - 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

Mejor superhéroe

Brie Larson - 'Capitana Marvel'

John David Washington - 'Infiltrados en el KkKlan'

Maisie Williams - 'Juego de Tronos'

Robert Downey Jr. - 'Vengadores: Endgame'

Zachary Levi - 'Shazam!'

Mejor villano

Jodie Comer - 'Killing Eve'

Joseph Fiennes - 'El cuento de la criada'

Josh Brolin - 'Vengadores: Endgame'

Lupita Nyong'o - 'Nosotros'

Penn Badgley - 'You'

Mejor beso

Camila Mendes y Charles Melton en 'Riverdale'

Jason Momoa y Amber Heard en 'Aquaman'

Ncuti Gatwa y Connor Swindells en 'Sex Education'

Noah Centineo y Lana Condor en 'A todos los chicos de los que me enamoré'

Tom Hardy y Michelle Williams en 'Venom'

Reality Royalty

'Jersey Shore: Family Vacation'

'Love & Hip Hop: Atlanta'

'The Bachelor'

'The Challenge'

'Vanderpump Rules'

Mejor actuación cómica

Awkwafina en 'Crazy Rich Asians'

Dan Levy en 'Schitt’s Creek'

John Mulaney en 'Big Mouth'

Marsai Martin en 'Little'

Zachary Levi en 'Shazam!'

Mejor roba-escenas

Awkwafina en 'Crazy Rich Asians'

Haley Lu Richardson en 'Five Feet Apart'

Mj Rodriguez en 'Pose'

Ncuti Gatwa en 'Sex Education'

Noah Centineo en 'A todos los chicos de los que me enamoré'

Mejor escena de lucha

'Vengadores: Endgame' - Capitán América vs. Thanos

'Capitana Marvel' - 'Capitana Marvel vs. Minn-Erva

'Juego de Tronos' - Arya Stark vs. Los caminantes blancos

RBG - Ruth Bader Ginsburg vs. Inequality

WWE Wrestlemania - Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair

Mejor héroe en la vida real

Alex Honnold - Free Solo

Hannah Gadsby - Nanette

Roman Reigns - WWE SmackDown

Ruth Bader Ginsburg - RBG

Serena Williams - Being Serena

Mejor interpretación aterradora

Alex Wolff - 'Hereditary'

Linda Cardellini - 'La llorona'

Rhian Rees - 'Halloween'

Sandra Bullock - 'A ciegas'

Victoria Pedretti - 'La maldición de Hill House'

Mejor documental

'At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal'

'McQueen'

'Minding the Gap'

'RBG'

'Surviving R. Kelly'

Mejor presentador

Gayle King - CBS This Morning

Nick Cannon - Wild ‘n Out

Nick Cannon - The Masked Singer

RuPaul - RuPaul’s Drag Race

Trevor Noah - The Daily Show with Trevor Noah

Momento más meme-able

Lindsay Lohan’s Beach Club - The Lilo Dance

Love & Hip Hop: Hollywood - Ray J’s Hat

RBG - The Notorious RBG

RuPaul’s Drag Race - Asia O’Hara’s butterfly finale fail

The Bachelor - Colton Underwood jumps the fence

