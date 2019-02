El poderoso discurso de Lady Gaga sobre la salud mental tras ganar el Grammy por 'Ha nacido una estrella'

Lady Gaga vivió este domingo una gran noche en los Grammy 2019 tras recibir un total de tres galardones: dos por 'Shallow' (a Mejor Actuación en Dúo y Mejor Canción escrita para medio audiovisual), y uno por su disco 'Joanne' (a Mejor Actuación Pop).

Al subir a recoger el galardón por Mejor Actuación en Dúo la actriz y cantante quiso acordarse de su compañero en 'Ha nacido una estrella', la película que le está dando tantas alegrías: "Gracias, muchas gracias. Tengo que darle las gracias a Dios. Gracias por cuidarme, gracias por la familia que tengo en casa, los amo. Gracias, desearía que Bradley Cooper estuviera aquí conmigo ahora mismo ... Bradley, fue un placer cantar esta canción contigo".

Después, Lady Gaga lanzó un poderoso mensaje a aquellas personas que sufren problemas mentales, como Jackson, el protagonista de 'Ha nacido una estrella'. "Por si no tengo otra oportunidad de decir esto en el futuro, solo quiero decir que me siento orgullosa de formar parte de una película que trata los problemas de salud mental. Muchos, muchos artistas lidian con eso. Y tenemos que cuidar el uno del otro. Así que si ves a alguien que está sufriendo, no apartes la vista. Y si estás mal, aunque es difícil, trata de encontrar la valentía dentro de ti para buscar a alguien y conseguir ayuda".

