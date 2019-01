La razón por la que Lady Gaga no supo que estaba nominada al Oscar por 'Ha nacido una estrella' hasta horas después

Este pasado 21 de enero se dieron a conocer los candidatos a los Oscar 2019 y una de las afortunadas fue Lady Gaga quien está nominada a dos estatuillas. A Mejor actriz por su papel de Ally en 'Ha nacido una estrella' y a Mejor canción por 'Shallow', el tema principal de la película.

Pero la actriz no se enteró de la gran noticia hasta tres horas después de haberse conocido los nominados. El motivo se debe a que estaba durmiendo ya que se encontraba en Los Ángeles y allí eran sobre las cinco de la madrugada cuando se desvelaron los nombres de los afortunados.

"Me desperté alrededor de las 8:30 y no sabía nada al respecto", explica Gaga en una entrevista al 'The New York Times'. La cantante comenta que lo primero que hizo fue llamar a su manager quien le confirmó la gran noticia: "simplemente estallé en lágrimas", esa fue su reacción.

La diva continua diciendo que este reconocimiento no lo vive como algo individual sino que para ella es como si hubieran nominado a toda su familia: "Estas no son nominaciones al Oscar para mí. Estas son nominaciones al Oscar para los Germanottas. Vengo de una familia inmigrante italiana y esto se siente como una gran victoria para ellos. La película supuso mucho trabajo duro y no sabría lo que es el trabajo duro si no supiera el trabajo duro del linaje de mi familia".

'Ha nacido una estrella' le está dando muchas alegrías a la compositora pero esta doble nominación es, además, un reconocimiento tanto faceta como intérprete y como cantante: "No puedo explicar lo que significa para mí ser reconocida como actriz protagonista y como música al mismo tiempo", dice al respecto.

Gran parte de este triunfo se lo debe a Bradley Cooper, director, coautor y protagonista del drama, que confió en ella para este personaje. Cooper ha sido nominado a Mejor Actor, Guión y película, aunque no a Mejor director.

"No registro esta película en mi mente como un periodo de mi vida en el que 'grabé una película'. Lo registro como un periodo de mi vida en el que me convertí en otra persona, y Bradley se convirtió en otra persona, y vivimos esos personajes y nos enamoramos", termina diciendo la artista.

