Premios Oscar: El discurso de Tom Hanks como Mejor Actor que inspiró después una mítica comedia

Tom Hanks es toda una estrella de Hollywood. Mundialmente conocido, el actor ha protagonizado películas como 'Forrest Gump', 'Náufrago' o 'El código Da Vinci'. Además, es uno de los pocos actores en ganar dos Oscar consecutivos.

El primero lo ganó en 1994. Recibió el Oscar a Mejor Actor por la película 'Phipadelphia'. En ella interpretaba a Andy Beckett, un abogado que resulta ser despedido por ser portador de VIH, por lo que decide demandar a su jefe y para ello contrata al único profesional que acepta tomar su caso: un hombre homofóbico. 'Philadelphia' sacó a la luz muchos temas hasta entonces tabú y fue recompensada por la actuación y el compromiso de Hanks.

El discurso de agradecimiento de Hanks cuando recibió el premio fue tan poderoso que inspiró una película completamente diferente.

Cuando el actor subió al escenario, se tomó su tiempo para darles las gracias a su profesor de teatro en secundaria y a un ex compañero de clase. "Ambos hombres son dos de los mejores homosexuales estadounidenses con los que tuve la suerte de coincidir", mencionaba. Sin esperarlo, esta parte del discurso sería la clave que inspiraría a una exitosa película de comedia, 'In and Out'.

'In and Out' es una comedia de 1997 en la que el actor Matt Dillon interpreta a un actor que acaba de ganar un Oscar por su interpretación como un hombre gay y agradece a su antiguo maestro Howard Brackett (interpretado por Kevin Kline) el haberle servido como inspiración.

"Y es gay", anuncia con orgullo el personaje de Dillon, Cameron Drake. Sin embargo, Howard se considera a sí mismo heterosexual. Y el discurso de Cameron impacta en su ciudad natal.

Joan Cusack y Kevin Kline en 'In and Out' | Paramount Pictures

La comedia se convirtió en un éxito de taquilla pero también un éxito de crítica. La película tuvo una nominación en los Oscar. Joan Cusack fue nominada a Mejor Actriz de reparto, por interpretar a la prometida de Howard.

'In and Out' quizá destaque como el ejemplo más surrealista del que nació una película.

