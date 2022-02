El pasado 8 de febrero conocimos las nominaciones a los Oscar 2022 donde España ha tenido cierto protagonismo ya que la producción nacional se ha llebado 4 nominaciones. Por un lado Alberto Mielgo por su corto de animación El limpiaparabrisas, Alberto Iglesias por la banda sonora de 'Madres paralelas' y Penélope Cruz y Javier Bardem a Mejor Actriz y Mejor Actor.

Sin duda una gran alegría para el cine español pero muy especialmente para Penélope Cruz y Javier Bardem quienes están casados desde el 2010 y tienen 2 hijos en común. Tras saber la noticia cada uno por su lado han ofrecido una rueda de prensa donde han hablado de la emoción que han vivido en este momento histórico.

Penélope Cruz habla de su nominación a Mejor Actriz en los Oscar por 'Madres Paralelas'

Viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera profesional, Penélope Cruz no puede esconder la emoción tras recibir la noticia de su nominación a los Oscar como mejor actriz por su participación en 'Madres Paralelas'. A pesar de haber estado nominadas en repetidas ocasiones, la actriz reconoce que esta ha sido muy especial por compartirla con su pareja Javier Bardem.

"Lo hemos visto y primero dijeron el suyo, yo empecé a gritar y él no gritaba todavía, estaba esperando a ver qué pasaba con lo mío. Cuando dijeron las nominaciones de mejor actriz, ahí empezó a gritar por los dos, ha sido un momento muy bonito, la verdad".

Penélope Cruz en 'Madres paralelas' | El Deseo

Verdaderamente agradecida por este reconocimiento, Penélope es consciente de que esta nominiación es un extra a la satisfacción de poder dedicarse a lo que verdaderamente le gusta. "Yo no me atrevería a pedir más y a ponerme ahora a soñar con ganarlo, no me parece nada fácil ni quiero meterme ese en la cabeza. Ahora quiero disfrutar de que estamos nominados y me parece un milagro. Aunque nos haya pasado otras veces, creo que se vive así, yo lo vivo así", ha reconocido la actriz consciente de que la interpretación es un mundo muy complicado.

Como no podía ser de otra forma, Penélope ha explicado que cuando le llegan este tipo de noticias, ella siempre se acuerda de todas esas personas que la han apoyado desde el principio, pero sobre todo de su familia: "Pienso en mi familia, en lo valientes que fueron mis padres de dejarme probar esta aventura cuando les dije que quería estudiar teatro, no había nadie cerca de nosotros que se dedicaran a esto. Estos días son para acordarse de toda esa gente que ha estado ahí y que sigue estando ahí, que se alegra cuando pasa algo bueno".

Sin poder esconder la gran admiración que siente por su gran amigo Pedro Almodóvar, Penélope confiesa que le hubiera gustado compartir nominación este año con él y es que todo lo que está consiguiendo ella este año es gracias a la creación de 'Madres Paralelas': "Ya veis la generosidad de Pedro, me ha llamado, me ha dicho quiero verte, darte un abrazo, realmente él es así, se alegra de verdad y no te voy a engañar, me hubiera encantado verle entre los cinco guionistas o entre los cinco directores. No ha podido ser, pero me hubiera encantado verle ahí, él como verás lo lleva muy bien. Todo lo que estamos consiguiendo nosotros es gracias a lo que él ha creado, a la magia que ha creado una vez más, a su talento y al trabajo duro".

Las palabras de Javier Bardem tras saber que ha sido nominado a Mejor Actor en los Oscar por 'Ser los Ricardos'

Sin poder esconder la alegría de compartir con Penélope Cruz su nominación a los Óscar, Javier Bardem reconoce que la celebración no hubiese sido la misma si su pareja no estuviera también en la misma situación. "A nivel personal estoy muy contento, especialmente, por Penélope. Quiero decir, estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo" ha dejado claro el actor de 'Being the Ricardos' durante su rueda de prensa.

Emocionado y feliz por poder compartir este triunfo con la madre de sus hijos, Bardem reconoció que Penélope se había alegrado mucho más por su nominación que él y es que Javier quería esperar a conocer el nombre de las actrices nominadas: "Ella se ha puesto muy contenta y yo me he quedado con cara de bobo, que es la cara que se me pone. Todavía no había reaccionado hasta que venía lo suyo porque, realmente, lo que quería era compartirlo con ella, si no, no tendría sentido".

Javier Bardem y Nicole Kidman en 'Being the Ricardos' | Prime Video

Reconociendo que han pasado unos años especialmente complicados en la profesión debido a las restricciones por la Covid-19, Javier cree que esta nominación es una recompensa a todo el esfuerzo que han hecho para que los proyectos salieran adelante a psar de la situación: "Es un shock, estar los dos juntos es tan bonito... hemos compartido muchos momentos en este peregrinaje de rodaje. Hemos hablado de muchísimas cosas, de cuando los momentos son difíciles y de cuando uno no lo ve claro".

Como no podía ser de otra forma, el actor también recordó a su madre Pilar Bardem en un momento tan especial para él y es que ella está presente en cada uno de sus logros desde que se marchó: "Aquí tengo su anillo. No recuerdo un momento donde no me acuerde de Pilar, es mi madre, es el amor eterno que tengo por ella y la necesidad de contarle todas las cosas como ella le contaba a sus padres por las noches".

