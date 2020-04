La Academia permitirá para la próxima 93 edición de los Oscar, la de 2021, que las películas "que hayan tenido un estreno en sala previamente planificado pero que se hayan puesto a disposición en un servicio de vídeo bajo demanda (VOD, en inglés) o streaming" podrán ser seleccionadas en las categorías de mejor película, categorías generales y de especialidad".

Para ello, deberán cumplir varios requisitos como estar disponibles en la Sala de Proyección de la Academia en un plazo de 60 días a partir de su estreno en streaming y cumplir todos los demás requisitos de elegibilidad. En cualquier caso, ha subrayado en un comunicado que cuando los cines vuelvan a abrir esta exención de las reglas ya no se aplicará y todas las películas que se estrenen a partir de entonces deberán cumplir con los requisitos estándar de la Academia.

Igualmente, permitirá una exención para aquellas películas que se lanzan online a través de la plataforma de un festival que se haya visto afectado por la pandemia, siempre que se presente una prueba de inclusión en el mismo.

"La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en una sala. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la históricamente trágica pandemia de COVID-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas de elegibilidad de premios", han señalado su presidente, David Rubin, y su CEO, Dawn Hudson.

En la misma línea, han trasladado el apoyo a los cineastas y trabajadores del mundo del cine "durante este tiempo de incertidumbre" y ha puesto en valor "la importancia de que su trabajo sea visto y celebrado, especialmente ahora, cuando el público aprecia las películas más que nunca".

Por otra parte, la Academia ha decidido aunar en una sola las categorías previamente existentes de Edición de Sonido y Mezcla de Sonido, que pasarán ahora a ser una sola: Mejor Sonido.