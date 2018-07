Oscar 2018: 'Los archivos del Pentágono'

Meryl Streep vuelve soberbia y con una nominación bajo el brazo en 'Los archivos del Pentágono'. Steven Spielberg aborda la historia real de la filtración de los documentos del Pentágono a los periódicos de Estados Unidos en 1971.

The New York Times y The Washington Post tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión informando sobre los documentos y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias.

Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Matthew Rhys, Bruce Greenwood, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Carrie Coon... el reparto de secundarios de lujo en 'Los archivos del Pentágono' para no tener fin. ¿Será la Mejor Película de la noche?