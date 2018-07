Oscar 2018: Harvey Weinstein y el acoso a las mujeres, protagonistas del monólogo de Jimmy Kimmel

El presentador de la 90 edición de los Oscar, Jimmy Kimmel, ha querido que el año del surgimiento de los movimientos contra el acoso sexual en Hollywood, las mujeres fueran las grandes protagonistas de su monólogo inicial, aunque ha tenido palabras para todos los nominados. Comenzaba su participación en la gala asegurando que la figura del Oscar es perfecta porque "tiene las manos en el sitio adecuado, nunca tiene malas palabras y además no tiene pene".

Kimmel no se ha olvidado de las acusaciones por abuso sexual contra Harvey Weinstein, asegurando que "lo que pasó con Harvey Weinstein no puede pasar con nadie más, así que tenemos que trabajar para que esto acabe, el mundo nos mira y nos vigila. Las cosas cambian para bien con movimientos como Me Too y Times's up. Una vez lo superemos, las mujeres tendrán que hacer frente al acoso sexual en el resto de sitios a los que vayan".

"El éxito de 'Black Panther' es una de las historias positivas de este año. 'Wonder Woman' es otro éxito porque recuerda a una época en la que los estudios no creían que una superhéroina pudiera triunfar, fue en marzo del año pasado", continuaba con ironía el presentador de los Oscar 2018.

"A Mark Walhberg le pagaron 1,5 millones por el mismo trabajo en 'Todo el dinero del mundo' que a Michelle Williams, y tenían el mismo agente. Sacamos una conclusión, que no hay que confiar en tu agente. Walhberg ha asegurado que entregará el dinero a fondos contra el acoso. Así que Michelle, te toca a ti, ¿qué vas a hacer con los 80 dólares que has ganado?", insistía Kimmel en referencia a la polémica por la diferencia salarial en el reinicio de rodaje de la nueva película de Ridley Scott.

Jimmy Kimmel continuaba con las bromas hablando de la edad de los posibles ganadores de la noche: "Entre los nominados está Thimotée Chalamet, el nominado más joven, ¿puede estar aquí? ¿Es legal?. En el otro extremo tenemos al mayor, Christopher Plummer. ¿Es verdad Christopher que Lin Manuel Miranda se parecía a Hamilton?".

Después ha dado las gracias a Guillermo del Toro porque "estos Oscars se recordarán como el año en que los hombres la cagaron tanto que las mujeres se liaron con anfibios". Y para terminar ha querido aconsejar a los ganadores que se dieran prisa en sus discursos de agradecimiento. Y yendo más allá ha querido premiar al más veloz en sus palabras con una moto acuática presentada por Helen Mirren ejerciendo de azafata.

Las redes sociales han acogido el discurso con agrado, reconociendo que el papel de Jimmy Kimmel en la 90 edición de los Oscar no era sencillo.