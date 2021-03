'Nomadland', así es una de las películas favoritas a triunfar en los Oscar 2021

'Nomadland' sigue arrasando entre la crítica de todo el mundo y culminará su carrera en los Oscar. La cinta dirigida por Chloé Zhao ha conseguido 6 nominaciones, entre ellas las de Mejor Película, Mejor Directora y Mejor Actriz. Puedes consultar la lista completa de nominadas aquí.

La película protagonizada por Frances McDormand es una de las grandes favoritas de la gala que se celebrará el próximo 25 de abril, pero su éxito ya viene de lejos.

Los premios de 'Nomadland'

'Nomadland' ya hizo historia en los Globos de Oro al marcar la primera vez en los premios que una cinta dirigida por una mujer se llevaba el galardón de Mejor Película. Pero eso no es todo, pues también ha triunfado en su paso por el Festival de Venecia, el Festival de Toronto, los Critics' Choice Awards, los British Independent Film Awards, los Satellite Awards, y una lista interminable.

Cuándo se estrena 'Nomadland'

Sin duda la acogida de la película en la temporada de premios ha despertado un gran interés entre el público, y llegará a los cines de España el próximo 26 de marzo. Un mes después se lanzará en Star, dentro de la plataforma Disney+.

De qué trata 'Nomadland'

Zhao desarrolló el guión adaptado de 'Nomadland' (por el cual también ha sido nominada a los Oscar) a partir del libro de no ficción escrito en 2017 por la periodista Jessica Bruder titulado 'Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century'. McDormand y el productor Peter Spears compraron los derechos para la adaptación cinematográfica poco después de su publicación.

La película está protagonizada por Fern (McDormand), una mujer que, tras el colapso económico de una empresa en una zona rural de Nevada, decide subirse a su furgoneta y echarse a la carretera convertida en una nómada moderna, dispuesta a descubrir cómo es la vida en los márgenes de la sociedad convencional. El film también cuenta con los nómadas reales Linda May, Swankie y Bob Wells, que harán las veces de mentores y compañeros de Fern en este viaje recorriendo el inmenso paisaje del Oeste de Estados Unidos.

Puedes ver el tráiler oficial en el vídeo de arriba.

La trayectoria de la directora Chloé Zhao

La directora Chloé Zhao junto al reparto de 'Eternos' | Getty Images

Además de haber hecho historia como la primera directora asiática en ganar un Globo de Oro y en recibir una nominación por su trabajo en la categoría de Mejor Película en los Oscar, Chloé Zhao es todo un talento a tener en cuenta.

'Nomadland' es el tercer título que firma en su carrera, y ya obtuvo un gran reconocimiento dentro del cine independiente por su anterior largometraje, 'The Rider', protagonizado por Brady Jandrey.

Su debut cinematográfico fue 'Songs my brother taught me', reconocida en el Festival de Cannes y los Gotham Awards que pusieron a Zhao en el mapa.

El futuro próximo de la cineasta también suena prometedor, y es que Zhao es la encargada de dirigir 'Eternos', la nueva gran apuesta de Marvel dentro de la Fase 4 de su universo. Una película en la que Chloé dirige a actores como Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington o Richard Madden.